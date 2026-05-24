Ruggeri, Luquita y Eber Ludueña llegan a Rosario para streamear la previa del Mundial

Oscar Ruggeri, Luquita Rodríguez y Eber Ludueña se presentan el domingo 31 de mayo en Supermercados La Reina para un show en vivo con anécdotas, entretenimiento y premios

El domingo 31 de mayo, tres figuras del fútbol argentino se subirán a una plataforma de streaming desde una sucursal de supermercados en Rosario para dar inicio, a su manera, a la cuenta regresiva del próximo Mundial. Oscar Ruggeri, Lucas "Luquita" Rodríguez y Eber Ludueña protagonizarán una transmisión en vivo que combinará recuerdos del fútbol, humor y premios para el público presente.

El evento está organizado por Supermercados La Reina y tendrá lugar en la sucursal ubicada en San Martín y Ayolas, a partir de las 17.30. La entrada es gratuita, aunque la capacidad del lugar es limitada. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la transmisión podrá seguirse en tiempo real a través del canal de YouTube de la cadena.

Ruggeri es uno de los referentes históricos del fútbol argentino. Campeón del mundo en México 1986 , fue defensor del seleccionado nacional durante más de una década y, en los últimos años, se convirtió en una figura habitual de los medios de comunicación deportivos, con un estilo directo y desprejuiciado que lo volvió popular más allá del público futbolero tradicional.

Luquita Rodríguez, exjugador con pasado en varios clubes del fútbol argentino, también construyó un perfil mediático propio, con presencia en programas de entretenimiento y streaming deportivo. Ludueña, por su parte, suma experiencia en el mundo del espectáculo vinculado al deporte, y completa una terna que apunta a un formato distendido, alejado del análisis táctico y más cercano al show.

La propuesta no es un análisis convencional de la coyuntura futbolística. Según la información difundida por los organizadores, el programa incluirá anécdotas de los protagonistas y sorteos de premios para el público que asista a la sucursal rosarina. El formato responde a una tendencia consolidada en los últimos años: la producción de contenido en vivo desde espacios no convencionales, combinando entretenimiento, marca comercial y redes sociales.

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Un evento de streaming con anclaje rosarino

La elección de Rosario como sede del evento no es casual. La ciudad es una de las principales plazas del interior del país en términos de consumo de contenido deportivo y fútbol en particular, con una cultura arraigada alrededor del deporte y dos clubes de primera división con historia y masa de hinchas propia.

Supermercados La Reina, cadena con presencia en la región, apuesta a este tipo de activaciones para generar tráfico tanto en sus locales físicos como en sus plataformas digitales. La sucursal de San Martín y Ayolas será el escenario central, aunque la difusión por YouTube amplía el alcance potencial del evento más allá de los asistentes presenciales.

El streaming deportivo creció de manera significativa en Argentina en los últimos años, impulsado por plataformas como Twitch y YouTube, y por la aparición de figuras del deporte que migraron parte de su actividad hacia esos formatos. Programas como "Perros de la calle" o producciones independientes de exfutbolistas mostraron que existe una audiencia dispuesta a consumir contenido informal protagonizado por referentes del fútbol.

El Mundial al que se hace referencia en la convocatoria es la Copa del Mundo de la FIFA, cuya edición 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina llega como campeona vigente tras el título obtenido en Qatar 2022, lo que agrega expectativa al ambiente previo al torneo.

El ingreso al evento es libre y gratuito, sujeto a la disponibilidad de espacio en el local. La transmisión comenzará a las 17.30 del domingo 31 de mayo desde la sucursal de San Martín y Ayolas, y podrá verse también por YouTube para quienes prefieran seguirlo de forma remota.

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