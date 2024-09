Quién es el ex Newell's que hizo historia como capitán de la selección de San Marino

Antes de bucear de lleno en el mar de la felicidad que generó el triunfazo épico de San Marino, Dante hizo un repaso de su carrera deportiva. “Comencé en Progresista Guerrico , después por Juventud de Pergamino , de ahí Newell's donde jugué en 8ª y 9ª pero debí volver a mi pueblo por un problema personal. Regresé de más grande y jugué en el Club Atlético Jorge Griffa , y de ahí ya me fui a las ligas del interior y estuve en grandes clubes como Atlético Pujato y Centenario San José de la Esquina hasta que salió la chance de venir acá y me sumé a Pennarosa San Marino , de ahí recalé en el ascenso italiano : Chiesanuova, Chions, Cattolica, Foligno, Tropical y ahora estoy en San Marino Calcio”, deslizó Rossi.

Uf, fue una locura bárbara. Lo que logramos fue maravilloso, increíble realmente. Sigo feliz y muy orgulloso porque es como que hicimos historia justo en la tierra de mi bisabuelo, que es justamente el motivo por el cual me nacionalicé y defiendo estos colores patrios con tanto amor, pese a que nací y soy argentino, claro está. Aunque es verdad que fueron 20 años sin triunfos. Parece toda una vida, aunque en realidad hay un dato que no es menor. Esta victoria es la primera oficial en realidad porque la anterior (también contra Liechtenstein), había sido en un amistoso. Por lo tanto, esta es la primera de verdad, por lo cual tiene más valor aún.

Se veían festejando como si hubieran logrado un campeonato del mundo o ganado la Copa Europea

Es que sentíamos una alegría tan inmensa como esperada porque veníamos buscando una victoria. San Marino viene creciendo en los últimos años, de hecho en 2020 empatamos dos partidos. Gracias a Dios, con este formato de la Nations League, te permite jugar contra rivales que son de tu nivel o que están más próximos a tu ranking. Antes nos pasaba que nos tocaba enfrentar a potencias mundiales como Inglaterra, Polonia o Alemania, por citar algunos. Entonces ahí sí se nos complicaba, soy sincero. Pero medirnos con seleccionados no tan fuertes genera otra cosa. Y este triunfo nos movilizó a todos por igual, por eso el festejo interminable.

rossi2.jpg El defensor central Dante Rossi debutó en San Marino el 5 de septiembre de 2020.

¿Cómo amaneció San Marino, se extendieron los festejos?

No, este viernes hubo que laburar. En realidad, muchos no lo saben pero acá el 90% de los jugadores no son profesionales. Es más, el 90% de los futbolistas además trabajan. Lo que sucede en San Marino no es normal, pero los muchachos se desviven por estos colores.

O sea que dejan de trabajar, se ponen los botines y salen a la cancha.

En parte es así, pese a que también es verdad que hay excepciones. A eso le sumo que estamos en un proceso de recambio. Ahora tenemos muchos pibes en el plantel. Por ejemplo, ante Liechtenstein terminamos jugando con tres pibes de 18 años, de los cuales dos (los laterales y hermanos Giacomo y Tommaso Benvenuti) juegan en la reserva de Sassuolo. Mientras que el otro chico de 18 años trabaja y juega al fútbol. También nos pasa que hay otros que estudian y juegan. Somos muy pocos quienes vivimos del fútbol.

¿Coincidís en que es complicado poder despegar con este contexto?

Es lo que hay, y lo afrontamos con altura y honor. Representamos a San Marino, una nación de 34 mil habitantes. Por lo tanto, no nos quejamos. Todos vienen, entrenan, dejan todo y cuando hay que salir a la cancha no nos guardamos nada. Incluso, mirá que loco será todo esto que contra Liechtenstein teníamos varios jugadores sin equipo.

Jugaron por necesidad y urgencia entonces.

Lo hicieron porque son parte del seleccionado. Pero la realidad es que el arquero Edoardo Colombo, el lateral izquierdo (Alessandro Tosi), el mediocampista Lorenzo Capicchioni, el que metió el gol (Nicko Sensoli, 19 años), y el número nueve, Nicola Nanni, están sin club. Salimos a la cancha con cinco jugadores que están libres. No obstante, hace un rato me dijeron que hay tres de ellos que lo llamaron y van a firmar con diversos clubes del ascenso en Italia. Así y todo le metimos tripa y corazón. Le pusimos muchos huevos y jugamos con carácter.

rossi1.jpg Rossi expresó que siente orgullo por lucir la cinta de capitán.

¿Y cómo tomaste que no le patearon al arco, que es algo histórico además?

Es verdad, las estadísticas marcan eso además. No te voy a decir que no sufrimos porque cuando la pelota pasa cerca del arco y está por el área no podés estar relajado, pero también es cierto que esta vez dejamos el arco en cero (risas).

¿Qué sentiste cuando te dieron la cinta de capitán?

Mucho orgullo y pensé en mi familia. Soy un agradecido a Dios porque pude estar dentro de la cancha y recibir la cinta, con todo lo que eso representa para cualquier plantel o selección. A eso le agrego que fue un placer porque nací en Argentina y confiaron en mí. Ni hablar que también sentí algo diferente porque me siento sanmarinense por mi bisabuelo.

¿Cómo definirías este momento?

Mirá, todavía no caigo de lo que pasó pero me generó una tremenda felicidad. Logramos ganar por primera vez oficialmente un partido con San Marino. Para mí, y para toda esta nación, es muy importante. Además, ya estamos pensando en el partido del martes contra Moldavia, aunque al ser un amistoso realmente no sé si todos vamos a jugar. Pero sinceramente esto que nos pasó es realmente algo inolvidable. Pero ojo, porque vamos por más.