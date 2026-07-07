Argentina a cuartos: la jugada bisagra que impidió el cachetazo y posibilitó la clasificación

Cuando el partido estaba empatado dos, Egipto tuvo una contra que pudo resultar letal, pero Paredes fue una muralla. Al toque, la victoria

Paredes va al piso y gana el duelo ante Salah. El volante de Boca levantó una muralla en el fondo cuando el partido se moría.

Goles son amores . Que lo diga esta selección argentina que lo perdía por dos goles frente a Egipto y que en un puñado de minutos lo dio vuelta para lograr una clasificación sufrida a los octavos de final. Ahora, Argentina llegó a ese triunfo con goles, pero también gracias a una intervención en defensa crucial.

Este equipo de Lionel Scaloni volvió a dar muchísimas ventajas en defensa y quedó claro. Materia de análisis para el entrenador para encarar lo que se viene. Pero hubo una jugada sobre el final que resultó un quiebre en el partido.

Es que Argentina pasó de ser sentenciada a ganarlo en esos minutos finales para el infarto. ¿El protagonista de la acción que posiblemente haya pasado inadvertido para la mayoría?: Leandro Paredes .

Argentina ya había llegado al empate gracias a los goles de Cuti Romero y Lionel Messi y seguí yendo a buscar el resultado. Fue por eso que Egipto metió una contra que pudo se letal.

El corte de Paredes que valió como un gol. pic.twitter.com/uVselZdcgl — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

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Corría el minuto 88 cuando tres jugadores africanos se lanzaron al ataque en una contra que parecía impiadosa y fue Paredes que el que bancó la parada en soledad. Es cierto, el jugador egipcio que trasladaba el balón se demoró un segundo más en dar el pase, pero Paredes se impuso con autoridad en esa inferioridad numérica.

Paredes volvió a ser titular en la selección argentina y tuvo una intervención clave en el triunfo ante Egipto. AP

Paredes habló de la jugada clave

Una de las figuras del equipo argentino fue Leandro Paredes, que luego del encuentro habló en zona mixta y se quedó sin explicaciones para entender la victoria ante Egipto: "No hay muchas palabras sobre lo que pasamos y vivimos por esta camiseta". El volante de Boca marcó que el plantel "dio la cara hasta el final" y "es un orgullo ser parte de la selección".

Paredes fue protagonista de una jugada clave para la selección, cuando quedó defendiendo solo frente a un ataque de tres jugadores egipcios y así lo revivió: "Fue una de las últimas, son momentos y uno trata de ayudar en lo que le toque. Hicimos un gran partido. No me di cuenta y luego mis compañeros me hablaron de la jugada. Es algo muy significante que me reconozcan".

El volante analizó el encuentro y lamentó que a pesar del "gran partido" de la selección "en los dos momentos que mejor estábamos nos convierten", pero que la victoria llegó porque "nunca dejamos de creer".

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Victoria en el suplementario ante Cabo Verde y en el adicionado contra Egipto depositan a Argentina en cuartos de final, pero Paredes pidió "que no haya más sufrimiento" para conseguir un triunfo, sin embargo, dijo "parece que si no sufrimos no vale".

Del cachetazo a la felicidad absoluta

Así, de lo que pudo haber sido un golpe de nocaut se pasó a seguir con chances. Y dos minutos después llegó ese quite en defensa a Salah, a contra vía Julián Álvarez, el pase profundo para Lautaro Martínez, el centro al corazón del área y el cabezazo goleador de Enzo Fernández.

Locura en el Atlanta Stadium. Locura en esta parte del mundo también, en una Argentina que celebró el pase a cuartos de final por ese gol de Enzo Fernández en la agonía del partido, pero que significó la clasificación porque antes Paredes había echado los mejores cimientos.