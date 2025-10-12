Qué exfutbolista de Newell's tiene la chance de debutar en la selección argentina contra Puerto Rico

Lionel Scaloni definirá un equipo con futbolistas que tienen habitualmente menos oportunidades, en el amistoso del martes que se jugará Fort Lauderdale

Lionel Scaloni tiene en mente que juegue un futbolista surgido en Newell's

La selección argentina jugará el martes el segundo y último amistoso en los Estados Unidos. El martes, a las 21, se medirá con Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y el entrenador argentino Lionel Scaloni adelantó que utilizará mayoría de futbolistas que regularmente tienen una menor participación.

El campeón del mundo derrotó el viernes a Venezuela por 1 a 0, con un tanto del rosarino Giovani Lo Celso, en el Hard Rock Stadium de Miami y, para el nuevo compromiso es firme la chance de que ingrese en la formación titular un futbolista surgido de Newell's.

Este jugador es Aníbal Moreno , el mediocampista catamarqueño de 26 años que debutó en la Lepra en 2019 y se fue a Racing en 2020 tras jugar una veintena de partidos en el club del Parque.

Moreno, que jugó en la selección argentina sub-20 el campeonato Sudamericano y el Mundial, ambos en 2019, se encuentra en Palmeiras desde 2024 y fue convocado por primera vez al representativo mayor albiceleste para esta serie de amistosos en los Estados Unidos.

Aníbal Moreno, hoy en Palmeiras, jugaría en la mitad de la cancha de la selección argentina.

Este llamado se dio con la particularidad de que uno de sus compañeros en Palmeiras, el delantero José Manuel López, que debutó en primera en Lanús, también recibió la citación de Scaloni.

Tanto Moreno como López, de 24 años, ingresarían entre los titulares frente a Puerto Rico.

Otra sede por la persecusión a los inmigrantes

El partido se disputará en el Chase Stadium de Fort Laudardale, donde juega de local Inter Miami. En principio, estaba programado en el Solder Field de Chicago.

La sede se cambió la semana pasada por la militarización de esa ciudad, decidida por Donald Trump, en su cruzada persecutoria contra los inmigrantes.

El presidente de los Estados Unidos tiene una fuerte confrontación por esta motivilización con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quienes hablaron de autoritarismo por parte de Trump, quien a su vez dijo que los dos deberían estar en la cárcel.