La Capital | Ovación | Newell's

Qué exfutbolista de Newell's tiene la chance de debutar en la selección argentina contra Puerto Rico

Lionel Scaloni definirá un equipo con futbolistas que tienen habitualmente menos oportunidades, en el amistoso del martes que se jugará Fort Lauderdale

12 de octubre 2025 · 18:50hs
Lionel Scaloni tiene en mente que juegue un futbolista surgido en Newells

Lionel Scaloni tiene en mente que juegue un futbolista surgido en Newell's

La selección argentina jugará el martes el segundo y último amistoso en los Estados Unidos. El martes, a las 21, se medirá con Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y el entrenador argentino Lionel Scaloni adelantó que utilizará mayoría de futbolistas que regularmente tienen una menor participación.

El campeón del mundo derrotó el viernes a Venezuela por 1 a 0, con un tanto del rosarino Giovani Lo Celso, en el Hard Rock Stadium de Miami y, para el nuevo compromiso es firme la chance de que ingrese en la formación titular un futbolista surgido de Newell's.

Este jugador es Aníbal Moreno, el mediocampista catamarqueño de 26 años que debutó en la Lepra en 2019 y se fue a Racing en 2020 tras jugar una veintena de partidos en el club del Parque.

image - 2025-10-12T182704.774
Aníbal Moreno, hoy en Palmeiras, jugaría en la mitad de la cancha de la selección argentina.

Aníbal Moreno, hoy en Palmeiras, jugaría en la mitad de la cancha de la selección argentina.

Moreno, que jugó en la selección argentina sub-20 el campeonato Sudamericano y el Mundial, ambos en 2019, se encuentra en Palmeiras desde 2024 y fue convocado por primera vez al representativo mayor albiceleste para esta serie de amistosos en los Estados Unidos.

Este llamado se dio con la particularidad de que uno de sus compañeros en Palmeiras, el delantero José Manuel López, que debutó en primera en Lanús, también recibió la citación de Scaloni.

Tanto Moreno como López, de 24 años, ingresarían entre los titulares frente a Puerto Rico.

Otra sede por la persecusión a los inmigrantes

El partido se disputará en el Chase Stadium de Fort Laudardale, donde juega de local Inter Miami. En principio, estaba programado en el Solder Field de Chicago.

>> Leer más: La "sed de revancha" de Francia con la selección argentina: "No nos dan miedo"

La sede se cambió la semana pasada por la militarización de esa ciudad, decidida por Donald Trump, en su cruzada persecutoria contra los inmigrantes.

El presidente de los Estados Unidos tiene una fuerte confrontación por esta motivilización con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quienes hablaron de autoritarismo por parte de Trump, quien a su vez dijo que los dos deberían estar en la cárcel.

Noticias relacionadas
Mateo Silvetti, que emigró de Newells a la MLS, definió el partido con el 2 a 0 ante México.

La joya surgida en Newell's que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

Los futbolistas de Newells se retirán de la cancha tras el empate 1 a 1 con Tigre en el Coloso.

Newell's quedó a 6 puntos del descenso, con 12 en juego, por el triunfo de Aldosivi

Mateo Silvetti, el pibe surgido en Newells, anotó un golazo ante México.

Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Fabbiani nunca pudo hacer arrancar a este Newell’s en el segundo semestre, y quedó excedido por el desafío de ir por más. 

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Ver comentarios

Las más leídas

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Lo último

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

El vínculo del sospechoso de doble femicidio de Córdoba con referentes de la batalla cultural de Milei

El vínculo del sospechoso de doble femicidio de Córdoba con referentes de la "batalla cultural" de Milei

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Del 15 al 25 de octubre, la Feria del Libro de Rosario reunirá a autores de todo el país con más de 300 actividades abiertas al público en el Fontanarrosa

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Alarma en Villa Constitución: Acindar importa acero chino y los operarios temen el cierre

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley
Política

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

Central y una noche caliente en Liniers: penal y roja inobjetables y el Mellizo increpó a Holan

En Newells, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

En Newell's, las tribunas hablaron pero Fabbiani parece seguir sin comprender

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Central aprovechó sus momentos y se trajo un triunfo vital, con el diccionario de Miguel

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

Ovación
Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta
Ovación

Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Golf: el rosarino Franco Romero ganó de punta a punta el Abierto de Salta

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

La joya surgida en Newells que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

La joya surgida en Newell's que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

Policiales
Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La Ciudad
Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4 de Rosario: 96 quieren reemplazar a Marcelo Bailaque

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert
Política

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality
Información general

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera
La Ciudad

Paro docente: la provincia descontará el día a los que adhieran a la huelga de Ctera

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: después de la lluvia hay alerta amarillo por vientos

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros
La Ciudad

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"