Con un golazo del ex-Newell's Mateo Silvetti, Argentina se metió en la semifinal del Mundial sub-20

Le selección argentina superó 2 a 0 a México y logró el pasaje a la semifinal, donde el miércoles chocará con Colombia. Gran gol de Mateo Silvetti.

11 de octubre 2025 · 21:59hs
Mateo Silvetti, el pibe surgido en Newell's, anotó un golazo ante México.

La selección argentina le ganó 2 a 0 a México y se metió en la semifinal del Mundial sub-20 que se juega en Chile, donde el miércoles enfrentará a Colombia. Los goles los anotaron Maher Carrizo y el pibe surgido en Newell's, Mateo Silvetti, que entró como relevo. Fueron titulares el leproso Valentino Acuña y el ex-rojinegro Tomás Pérez.

La selección de Diego Placente arrancó con todo. Y a los nueve minutos del primer tiempo abrió el marcador con el gol del extremo Maher Carrizo, que capitalizó un despeje del arquero tras un tiro del pibe de Newell's Valentino Acuña.

En el complemento Mateo Silvetti, recientemente transferido de Newell's al Inter Miami de Lionel Messi, anotó el 2 a 0 tras una gran corrida desde la mitad de la cancha y una mejor definición. El juvenil surgido en la cantera rojinegra ingresó para el segundo tiempo y anotó a los 10 minutos.

La semifinal ante Colombia será el miércoles, a las 20. Toto Silvetti anotó su segundo tanto consecutivo.

Colombia, el próximo rival de Argentina

En un partido vibrante disputado en Talca, Colombia derrotó 3 a 2 a España y avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

El conjunto dirigido por César Torres protagonizó un segundo tiempo frenético y selló su clasificación con un triplete inolvidable de Néiser Villarreal.

El encuentro comenzó con dominio español, pero Colombia golpeó primero. A los 37 minutos, Villarreal definió con clase tras una gran combinación entre Óscar Perea y Jordan Barrera, poniendo el 1-0.

La Roja reaccionó con dos goles consecutivos en el complemento -obra de Rayane Belaid y Jan Virgili-, que dieron vuelta el marcador y pusieron en aprietos a la Tricolor.

Sin embargo, el equipo colombiano no se dio por vencido. A los 19 minutos del complemento, Villarreal volvió a aparecer para marcar el empate parcial tras una gran jugada por la derecha.

Cuando todo parecía encaminarse al tiempo extra, en el minuto 44, el delantero aprovechó una recuperación en mitad de cancha, desbordó en velocidad y definió con frialdad ante Fran González, desatando la euforia cafetera.

