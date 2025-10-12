La joya surgida en Newell's que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

Mateo Silvetti, que emigró de Newell's a la MLS, definió el partido con el 2 a 0 ante México.

Mateo Silvetti la está rompiendo con la selección argentina sub-20. Toto, el jugador recientemente transferido de Newell's a Inter Miami, viene ingresando desde el banco y agitando las redes en el equipo albiceleste que el miércoles jugará la semifinal del Mundial ante Colombia, en el certamen que se desarrolla en Chile.

"Estoy feliz de poder marcar estos goles", confió el rosarino repleto de alegría. Y reveló tras el último tanto ante México estar "muy contento por la victoria, es lo que venimos a buscar. Ayudar al equipo convirtiendo siempre es lindo. Y es una alegría enorme que la familia acompañe".

Este sábado Silvetti metió un sprint impresionante y con notable categoría definió ante la salida del arquero mexicano para sentenciar la victoria de Argentina por 2 a 0 y asegurar el pasaje a la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025.

Fue el segundo cotejo consecutivo en que Silvetti salta desde el banco de suplentes y se anota en el marcador, ya que su víctima anterior había sido Nigeria.

Silvetti: "Vamos a seguir así"

"Creo que entrar en el campo nunca es fácil, sobre todo en partidos difíciles como estos, que se deciden por pequeños detalles. Hay que estar siempre atento a lo que ocurre en el juego", declaró el delantero de 19 años al portal de la FIFA. "Pero, afortunadamente, está saliendo bien y hemos conseguido ganar para seguir en el torneo. Vamos a seguir así".

Además, Toto agregó: "Jugar con compañeros así siempre facilita las cosas. Juanma (Juan Manuel Villalba) es un gran jugador. Hizo una gran salida con la pelota y un gran pase. En ese momento pude aprovechar el espacio para correr y marcar", describió sobre el tanto ante los aztecas.

Con este nivel no tardará en ganarse un lugar en el equipo titular y está claro que a futuro es un candidato a ser tenido en cuenta en la selección mayor tras el recambio del Mundial de 2026.

Newell's, la pasión que comparte con Messi

Silvetti es rosarino al igual que Lionel Messi, su actual compañero en Inter Miami en la MLS. Cuando fue presentado en Las Garzas, Toto se refirió a la sensación de jugar junto a su ídolo. "Mi primer encuentro con él fue especial personalmente porque soy de Rosario y soy hincha de Newell's, y él significa mucho para Newell's, así que fue un honor, y charlamos un rato", dijo al llegar al equipo estadounidense.