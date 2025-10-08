La Capital | Ovación | Francia

La "sed de revancha" de Francia con la selección argentina: "No nos dan miedo"

William Saliba, defensor del conjunto galo, calentó la previa del Mundial 2026 y se refirió a un posible choque ante la Albiceleste

8 de octubre 2025 · 13:24hs
William Saliba

William Saliba, defensor de la selección de Francia, habló sobre la posible "revancha" en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya se palpita cuando falta menos de un año para su comienzo. Este fin de semana, las selecciones de todo el mundo afrontarán una nueva fecha Fifa que para algunos será de preparación y para otros de Eliminatorias, entre los que Francia ya encaminó su clasificación y buscan volver a pelear por el título máximo.

En la previa al partido frente a Azerbaiyán en el Parc des Princes por la tercera fecha del Grupo D de las Eliminatorias de la Uefa, el defensor francés William Saliba calentó el clima entre los principales candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor de Arsenal declaró, según citaron Le Parisien y RMC Sport, que la selección francesa “no le tiene miedo a Argentina y España”, por lo que el plantel galo se mantiene confiado en ir en búsqueda de su tercera final del mundo consecutiva.

Con expectativas por la llegada de la cita mundialista, Saliba aclaró que el conjunto francés tiene el foco en obtener la clasificación directa, pero el Mundial ya se instaló en la rutina diaria de cada uno de los jugadores. “Lo hablamos en la mesa y fuera. Es la competición más bonita del fútbol, se jugará en Estados Unidos. Estamos deseando clasificar y estar allí. No hay nada más bonito que el Mundial. Lo estamos esperando”, remarcó.

el dia07.jpeg
Francia se ilusiona con levantar su tercera Copa del Mundo en 2026.

Francia se ilusiona con levantar su tercera Copa del Mundo en 2026.

Francia no le teme a sus verdugos

La selección argentina le arrebató el título a Francia en Qatar 2022, cuando estuvo a las puertas de obtener su tercera estrella coronarse bicampeón del mundo luego de la consagración en Rusia 2018. Aquella final será recordada como una de las mejores de todos los tiempos y el conjunto galo estuvo a centímetros de una histórica remontada.

Un año y medio más tarde, a mediados de 2024, los franceses afrontaron la Eurocopa con altas expectativas de quedarse con el título que les había sido esquivo en las ediciones anteriores, pero España le dio vuelta el resultado y lo eliminó en semifinales para después coronarse campeón frente a Inglaterra.

>> Leer más: La selección argentina ya tiene un jugador suspendido para el debut en el Mundial 2026

Por eso, Saliba anticipó un eventual cruce frente a sus recientes verdugos y expresó: “Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial de 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”.

La “sed de revancha”

En relación a la posibilidad de una “revancha” contra Argentina, Saliba habló sobre Enzo Fernández, a quien suele enfrentar en la Premier League. “Hasta ahora no he perdido contra él con Chelsea. Así que sí, me he vengado con el Arsenal del Chelsea”, empezó.

Enzo Fernandez Mbappe Argentina Francia 2022.png
Argentina y Francia se enfrentaron en una mítica final en el Mundial de Qatar 2022.

Argentina y Francia se enfrentaron en una mítica final en el Mundial de Qatar 2022.

De igual manera, sostuvo: “Está claro que, cuando un equipo te gana, aunque no hubiera jugado contra Argentina porque estaba en el banquillo -fue suplente en la final del mundo-, es lo mismo. Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra ellos. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos una forma de vengarnos”.

El defensor aclaró que no es su objetivo “ir al Mundial a tener que vengarse”, sino que simplemente quieren “ganar”, pero resaltó que en caso de cruzarse con la selección argentina estarán “encantados de vengarse”.

Noticias relacionadas
Juan Giménez, Luca Raffin e Ignacio Ovando, los últimos tres centrales juveniles que debutaron en Central.

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

Emiliano Vecchio rescindió contrato hace algunos meses con Defensores de Belgrano.

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Náutico es una vez más el mejor equipo de básquet femenino en Rosario.

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

El mediocampista rojinegro, Valentino Acuña, estará de arranque en la selección argentina sub-20. 

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Ver comentarios

Las más leídas

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Lo último

La caída de la actividad económica pone presión a las cuentas provinciales

La caída de la actividad económica pone presión a las cuentas provinciales

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Retenciones cero para las exportaciones de acero, aluminio y derivados

Retenciones cero para las exportaciones de acero, aluminio y derivados

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

En la edición de este jueves de La Noche de Museos Abiertos se incorpora una muestra del museo penitenciario provincial, que traerá objetos y documentos del Servicio Penitenciario provincial
Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Por Matías Loja
Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Ovación
La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes
Ovación

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

La prensa porteña instala sospechas sobre Central y busca condicionar los próximos arbitrajes

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El dato curioso de une a los últimos tres marcadores centrales que debutaron en la primera canalla

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Ciudad
Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet femenino: Náutico coronó en la Rosarina y ahora comenzó su andar en la Liga Argentina

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla
Ovación

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Newells: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Cocoliso González evoluciona según lo esperado y podría llegar al partido contra Tigre

Ovando tras su debut en Central: La que viví el domingo fue una noche de 10

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando tras su debut en Central: "La que viví el domingo fue una noche de 10"

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado
Policiales

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros
Economía

Conciliación obligatoria: se levantó la huelga de los aceiteros

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes
Policiales

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte
Política

El gobierno aprobó la extradición de Fred Machado tras el fallo de la Corte

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Economía

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
Ovación

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Política

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario