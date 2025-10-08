La "sed de revancha" de Francia con la selección argentina: "No nos dan miedo"

William Saliba, defensor del conjunto galo, calentó la previa del Mundial 2026 y se refirió a un posible choque ante la Albiceleste

William Saliba, defensor de la selección de Francia, habló sobre la posible "revancha" en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya se palpita cuando falta menos de un año para su comienzo. Este fin de semana, las selecciones de todo el mundo afrontarán una nueva fecha Fifa que para algunos será de preparación y para otros de Eliminatorias, entre los que Francia ya encaminó su clasificación y buscan volver a pelear por el título máximo.

En la previa al partido frente a Azerbaiyán en el Parc des Princes por la tercera fecha del Grupo D de las Eliminatorias de la Uefa, el defensor francés William Saliba calentó el clima entre los principales candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor de Arsenal declaró, según citaron Le Parisien y RMC Sport, que la selección francesa “no le tiene miedo a Argentina y España” , por lo que el plantel galo se mantiene confiado en ir en búsqueda de su tercera final del mundo consecutiva.

Con expectativas por la llegada de la cita mundialista, Saliba aclaró que el conjunto francés tiene el foco en obtener la clasificación directa, pero el Mundial ya se instaló en la rutina diaria de cada uno de los jugadores. “Lo hablamos en la mesa y fuera. Es la competición más bonita del fútbol , se jugará en Estados Unidos. Estamos deseando clasificar y estar allí. No hay nada más bonito que el Mundial. Lo estamos esperando ”, remarcó.

el dia07.jpeg Francia se ilusiona con levantar su tercera Copa del Mundo en 2026. AP

Francia no le teme a sus verdugos

La selección argentina le arrebató el título a Francia en Qatar 2022, cuando estuvo a las puertas de obtener su tercera estrella coronarse bicampeón del mundo luego de la consagración en Rusia 2018. Aquella final será recordada como una de las mejores de todos los tiempos y el conjunto galo estuvo a centímetros de una histórica remontada.

Un año y medio más tarde, a mediados de 2024, los franceses afrontaron la Eurocopa con altas expectativas de quedarse con el título que les había sido esquivo en las ediciones anteriores, pero España le dio vuelta el resultado y lo eliminó en semifinales para después coronarse campeón frente a Inglaterra.

Por eso, Saliba anticipó un eventual cruce frente a sus recientes verdugos y expresó: “Lo que nos diferencia de España y Argentina es que ganaron las grandes competiciones antes del Mundial de 2022 y la Eurocopa. Pero no nos dan miedo. Ya espero que clasifiquemos y nos tomemos la revancha en el Mundial”.

La “sed de revancha”

En relación a la posibilidad de una “revancha” contra Argentina, Saliba habló sobre Enzo Fernández, a quien suele enfrentar en la Premier League. “Hasta ahora no he perdido contra él con Chelsea. Así que sí, me he vengado con el Arsenal del Chelsea”, empezó.

Enzo Fernandez Mbappe Argentina Francia 2022.png Argentina y Francia se enfrentaron en una mítica final en el Mundial de Qatar 2022.

De igual manera, sostuvo: “Está claro que, cuando un equipo te gana, aunque no hubiera jugado contra Argentina porque estaba en el banquillo -fue suplente en la final del mundo-, es lo mismo. Cuando un equipo te gana, lo único que esperas es volver a jugar contra ellos. Y si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos una forma de vengarnos”.

El defensor aclaró que no es su objetivo “ir al Mundial a tener que vengarse”, sino que simplemente quieren “ganar”, pero resaltó que en caso de cruzarse con la selección argentina estarán “encantados de vengarse”.