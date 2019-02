El papelón fue muy grande. El tema es lograr que enseguida quede atrás. No escondido. Sino superado en trascendencia. Cómo hacerlo es la gran cuestión. Determinación, unión de grupo y trabajo técnico-táctico asoman como pilares necesarios. Desde lo futbolístico los resultados darán el veredicto. Pero en el Central de hoy es necesario que se trate profundamente también desde lo dirigencial. Mientras que el hincha canalla deberá hacer su parte sin enloquecer, recordando que muchos de los jugadores a los que hoy insultan hace un par de meses les dieron un título muy esperado (más allá de las formas, por más victorias por penales que en 90'), que a los directivos los reeligieron por gran mayoría y que en el Gigante de Arroyito acciones extrafutbolísticas pueden ahondar el pozo en el que los auriazules están cayendo. La derrota por penales ante el modestísimo Sol de Mayo, de una plaza no tan futbolística como es Viedma, fue más por el juego durante el desarrollo que por fallar en los remates desde los doce pasos. No hay tiempo que esperar. Ya el sábado debe empezar a cambiar la mano frente a Belgrano. Justo contra un equipo que viene casi igual de mal que Central, aunque peleando por no descender ahora. Igual, pensando en lo que seguirá en el mediano plazo con la Superliga, la Libertadores y la final de la Supercopa a un único partido con Boca.

Es durísimo decir "nos eliminó Sol de Mayo". Dispara cargadas de inmediato. Claro que puede suceder en la dinámica del fútbol. Pero generalmente pasa con alguna jugada puntual o en penales, no en desarrollo durante todo el partido.

Tal vez si Central lo hubiese perdido jugando con todos pibes de inferiores sin experiencia tendría excusas. Realmente frente a los rionegrinos sólo debutó el mediocampista Palavecino y jugó su segundo partido el central Giménez. A ellos hay que sumarles a varios con pocos partidos pero con rodaje en primera desde hace un par de años, como Lioi, Ojeda y Diego Becker, algo más de experiencia en Aguirre y Lovera; refuerzos de renombre como el colombiano Barrera. Ni unos ni otros se salvaron.

Entonces, lo que dejó la terrible eliminación en nombres propios mirando al sábado son innumerables incógnitas. Porque si bien el Loncho Ferrari guardó a casi todos los titulares, algunos de los que estuvieron en cancha de Colón se presumía que podrían tener chances.

¿Ledesma? Juega seguro. ¿Cabezas? También, aunque no por lo que hizo en Santa Fe sino por tener que reemplazar a Caruzzo. ¿Molina? Es candidato para suplir a Parot, más porque Aguirre se "sacó solo" de la chance de ser el 3 alternativo. ¿Riaño? Con la puerta abierta gracias a los dos goles de oportunista. ¿Herrera? Candidatazo, sobre todo por su historial reciente en el canalla. Aunque los dos delanteros dependerán del sistema que quiera elegir Ferrari para el choque del sábado ante el Pirata (ver página 3), porque por algo reservó a Zampedri.

Esto debe resolverlo el técnico que reemplazó a Bauza, en una determinación dirigencial que pareció apresurada por el lado de la nula experiencia del ex lateral derecho auriazul al frente de un equipo, aunque no tanto en función a la falta de resultados y a que no pocos hinchas ya le habían soltado la mano al Patón. Mientras tanto, en la directiva auriazul deberán replantearse muchas cuestiones en torno a si al DT lo bancarán a como dé lugar si los resultados no aparecen al toque. Y si las inferiores que comenzarán sus torneos tras la segunda semana de marzo (ya está todo armado en cuanto a cuerpos técnicos) tendrán algunas variantes o seguirán igual, porque en los últimos dos años aparecieron buenos resultados pero no surgieron jugadores que hoy pudieran pelear firmemente por un lugar en primera.

¿Demasiados inconvenientes? Y... la eliminación del último campeón de Copa Argentina fue a manos de un club sin curriculum, el Sol de Mayo.