Náutico volvió a sonreír en la Liga Femenina de Básquet y logró otro triunfo

Las chicas de Náutico vencieron como visitantes a Fusión Riojana por 71 a 61 y cosecharon su segundo éxito al hilo en la Liga Femenina de Básquet,

9 de febrero 2026 · 07:21hs
Náutico sigue siendo un equipo competitivo en la Liga Femenina de Básquet.

Náutico sigue siendo un equipo competitivo en la Liga Femenina de Básquet.

Náutico fue más consistente y se quedó con la victoria en La Rioja ante Fusión Riojana por 71 a 61 en otra presentación en la Liga Femenina de Básquet. Fue un juego donde las diferencias se construyeron desde lo colectivo. De esta forma las rosarinas lograron otro triunfo como visitante.

El arranque fue equilibrado, con ambos equipos midiéndose en defensa y con bajo goleo. Fusión encontró respuestas en Florencia Ortiz Páez, mientras que Náutico repartió mejor sus ofensivas y cerró el primer cuarto con una ventaja mínima (13-14).

Lo mejor de Náutico fue en el segundo cuarto

El quiebre llegó en el segundo parcial. Las visitantes elevaron la intensidad, dominaron el rebote y comenzaron a lastimar con circulación y juego interior. Fusión sufrió un pasaje sin eficacia ofensiva y Náutico lo aprovechó a fondo, ganando el cuarto 15-6 para irse al descanso arriba 29-19, diferencia que empezó a marcar el rumbo del partido.

Tras el entretiempo, el trámite se emparejó. El local mostró una mejor versión, empujada por Ortiz Páez y Milagros Acevedo, y logró competir de igual a igual el tercer cuarto, aunque Náutico sostuvo la ventaja con respuestas oportunas y lo cerró 21-20, manteniendo el control (50-39).

En el último período, el equipo riojano buscó la remontada y ganó el parcial 22-21, pero la diferencia construida previamente le permitió a Náutico manejar los tiempos, tomar buenas decisiones y cerrar el juego sin sobresaltos para sellar el 71-61 definitivo.

La visita marcó claras diferencias en los rubros colectivos: ganó la lucha de los rebotes (45-38), repartió más del doble de asistencias (17-6) y también fue superior en recuperaciones (15-8), indicadores que reflejan un equipo más ordenado y con mejor lectura del juego. Las ganadoras castigaron con mayor eficacia cerca del aro, mientras que Fusión dependió en gran parte de acciones individuales.

Las máximas goleadoras del partido

En el goleo, Florencia Ortiz Páez fue la máxima anotadora del partido con 25 puntos, seguida por Milagros Acevedo con 15 para Fusión Riojana. En Náutico, la principal vía de gol fue Pilar Sáez Larrañaga con 16, bien acompañada por Sofía González (11) y Milagros Morell (10).

Ahora Náutico tiene un registro de 3-5 en este año. Sus próximos partidos serán el 13 de visita a Chañares y el 14 en Colonia Caroya ante Bochas. Para el 21 está previsto el regreso a jugar en el Velasco, otra vez ante Bochas.

El incidente sucedió en Milán al 2100. La víctima fue trasladada al Heca por una amiga y quedó internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria

