Primera C: está confirmada la agenda del Reducido y la Promoción para los equipos rosarinos

Central Córdoba y Leones FC jugarán por la ida de los cuartos de final del Reducido y Argentino de Rosario la revancha de la Promoción

El torneo Reducido de la Primera C tendrá este fin de semana a los partidos de ida por la ronda de los cuartos de final por el segundo ascenso a la Primera B, donde siguen con vida Central Córdoba y Leones FC. Mientras que también está programada la revancha por la promoción para Argentino de Rosario que buscará retener su plaza en la Primera C.

Así, los equipos rosarinos del ascenso ya conocen la agenda de sus respectivos compromisos. Por el Reducido de la Primera C, en el duelo de ida, el sábado 31 de octubre, Central Córdoba recibirá a Cañuelas F.C., a las 15. El árbitro será Agustín Panizza, asistente 1: Matias Pino, asistente 2: Federico Machuca y cuarto árbitro: Ignacio Domínguez.

En tanto, el lunes 2 de noviembre, Sp. Barracas recibirá a Leones, a las 15, en Almagro. El árbitro será Guido Mascheroni, asistente 1: Matías Vargas, asistente 2: Facundo Maldonado y cuarto árbitro: Nicolás Díaz.

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Argentino va por la permanencia en la Primera C

Por su parte, en la revancha de la Promoción, Argentino buscará sostener su plaza en la Primera C y este sábado 31de octubre, recibirá a Defensores de Glew, a las 15, tras lo que fue el empate 1 a 1 de la ida. El árbitro será Mateo Bocaccia, asistente 1: Damián Alcaráz, asistente 2: Valentino Gaillard y cuarto árbitro: Elías Viglione.

Si al termino de los segundos 90 minutos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran igualadas, el equipo de 1ra. División “C”, en este caso el Salaíto, mantendrá la categoría.