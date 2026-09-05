La Capital | Ovación | Primera C

Primera C: Central Córdoba ganó en Tablada y Argentino empató en Valentín Alsina en la previa al clásico

El Charrúa derrotó a El Porvenir y sigue de racha. Mientras que el Salaíto igualó ante Victoriano Arenas y continúa complicado con el descenso en Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

5 de septiembre 2026 · 17:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primera C: El Matador continúa de festejo

Virginia Benedetto / La Capital

Primera C: El Matador continúa de festejo, le ganó a El Porvenir y ahora espera al clásico ante Argentino de la mejor manera.  
Argentino. El equipo de barrio Sarmiento jugó un gran partido hizo todo para traerse los tres puntos pero Victoriano Arenas con un zapatazo igualó el partido. 

Gentileza: Prensa Argentino

Argentino. El equipo de barrio Sarmiento jugó un gran partido hizo todo para traerse los tres puntos pero Victoriano Arenas con un zapatazo igualó el partido.  

En la previa del clásico del próximo domingo, Central Córdoba y Argentino consiguieron resultados positivos en sus respectivos encuentros, en el marco de la 27ª fecha en la Primera C. En el Gabino Sosa, el Matador venció a El Porvenir 2-0 con los tantos de Gallucci y Messi. Por su parte el Salaíto igualó ante Victoriano Arenas en Valentín Asina y sigue último en la zona A.

En siete días se volverán a ver las caras charrúas y albos pero en esta ocasión con diferentes panoramas. Los dirigidos por Arnaldo Sialle subieron al cuarto lugar con 39 puntos y quieren afirmarse en la zona del Reducido. Mientras que el Albo continúa en el fondo de la Zona A con 23 unidades.

Córdoba fue superior

Central Córdoba con un fútbol práctico en todas las líneas fue superior ante el elenco de Gerli. Con el correr de los minutos, el local se aproximó con los remates de Barrionuevo y Quijano pero los tiros salieron desviados.

El Matador siguió manejando las acciones y sobre los 25', llegó a la apertura con el golazo de Benjamín Gallucci, quien con remate esquinado venció al golero Juárez.

Leer más: Rosario Central vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

A partir de la apertura, el dueño de casa manejó el trámite y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco del equipo de Gerli. A los 39', el golero Juárez se lesionó y la visita debió convocar al arquero Guzmán. Con el triunfo de los charrúas se fueron al descanso.

En el complemento, el local jugó tranquilo y cuidó el resultado jugando lejos del arquero Giroldi. Por su parte, El Porvenir trató de la llegar a la igualdad pero careció de ideas para romper el cerrojo que le puso el dueño de casa.

Golazo de Joaquín Messi

En una salida de un córner para la visita, llegó un veloz contragolpe del Matador, Quijano habilitó a Joaquín Messi, el 10 ante la salida de Guzmán, pinchó el balón para poner el 2 a 0.

Leer más: Central-Newell's: Ledesma y Escobar palpitaron el clásico de este domingo: "Es especial"

Central Córdoba se regaló una importante victoria ante El Porvenir para seguir encaminado en la lucha por clasificar al Reducido y llega de la mejor manera al clásico ante Argentino del próximo domingo en el Gabino Sosa.

Argentino. El equipo de barrio Sarmiento jugó un gran partido hizo todo para traerse los tres puntos pero Victoriano Arenas con un zapatazo igualó el partido.

Argentino. El equipo de barrio Sarmiento jugó un gran partido hizo todo para traerse los tres puntos pero Victoriano Arenas con un zapatazo igualó el partido.

Argentino mereció más

El Salaíto le gana muy bien a Victoriano Arenas en Valentín con el tremendo golazo de Thiago Bartalini a los 21'. Los dirigidos por Leonardo Acoglanis hicieron un primer tiempo casi perfecto. Fue muy superior al local y contó con varias chances para que el resultado sea otro.

Con el correr de los minutos, la visita manejó con mucho criterio el balón y a los 21' llegó una exquisita habilitación de Theo Guiñazú al corazón del área y de arremetida apareció Bartalini y con una soberbia definición estampó el 1 a 0.

Después todo fue de los salaítos contó con varias situaciones para aumentar pero falló en los metros finales. Argentino se fue al descanso ganando por la mínima diferencia.

El local salió en busca de la igualdad

En el complemento, el local salió decidido a igualar las acciones se adelantó en el campo y comenzó aproximarse con peligro al arco defendido por Francisco Olivera.

De contra, Argentino contó con dos chances en los pies de Juan Cantiani para aumentar pero el delantero dilapidó las oportunidades que se le presentaron. A los 50', remató desviado y a los 55' ante la salida del golero local reventó el travesaño.

Tremendo zapatazo y el 1 a 1

Y sobre los 65', el tremendo zapatazo de Alan Salmantón, quien desde 25 metros sacó un tremendo zapatazo y venció a Olivera para poner el 1 a 1.

A partir de la igualdad, el trámite fue muy parejo, el local fue en busca del triunfo pero no tuvo ideas para llegar al seguro arquero Olivera. Por su parte, el Albo bajó el rendimiento y se tuvo que conformar con el 1 a 1.

Argentino y punto con sabor a poco

Con este resultado, Argentino sumó fuera de casa, sigue último en la Zona A con 23 puntos y el domingo se juega todo ante Central Córdoba.

Noticias relacionadas
Primera C. Central Córdoba  y Argentino se enfrentarán, el domingo 13 de septiembre, a las 15 en el Gabino Sosa

Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

Primera C. Marcos Córdoba anotó el tanto en el triunfo del Matador ante Fénix por 1 a 0. 

Triunfos de Central Córdoba y Leones FC para afianzarse en zona de Reducido

Primera C. Central Córdoba visita a Fénix en busca de los tres puntos para ingresar al Reducido. 

Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

Argentino juega un partido clave ante Centro Español.

Argentino rescató un punto ante Centro Español, pero sigue en zona de descenso

Ver comentarios

Las más leídas

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Lo último

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

Top 14: Atlético del Rosario venció a Belgrano y en el triunfo encontró un desahogo

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Expertos que siguen de cerca estos eventos explicaron el posible origen de las llamas en el Delta. En 96 horas hubo 36 focos y casi la mitad se desarrollaron frente a San Lorenzo

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario
Policiales

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas
La Ciudad

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

Los once de Newells para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Cómo llega Central al clásico en comparación con el disputado en el torneo pasado

Newells concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Newell's concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas
La Ciudad

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Tras casi 20 meses, comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei
Política

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
Policiales

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
La Ciudad

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado
Ovación

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei
Política

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas
La Ciudad

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas
Política

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
La Ciudad

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

Por Lucas Vitantonio
Ovación

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración
Ovación

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija
Policiales

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
La Ciudad

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas
La Ciudad

Misterio en una cortada de barrio Echesortu por un centenar de aves muertas

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial
Información General

Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial

El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López, recordó Pullaro
Política

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

El gobierno dice que los hombres sin fe del perottismo se escondieron con la inseguridad
Política

El gobierno dice que los "hombres sin fe" del perottismo "se escondieron con la inseguridad"