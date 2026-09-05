Primera C: Central Córdoba ganó en Tablada y Argentino empató en Valentín Alsina en la previa al clásico

El Charrúa derrotó a El Porvenir y sigue de racha. Mientras que el Salaíto igualó ante Victoriano Arenas y continúa complicado con el descenso en Primera C

Argentino. El equipo de barrio Sarmiento jugó un gran partido hizo todo para traerse los tres puntos pero Victoriano Arenas con un zapatazo igualó el partido.

Primera C: El Matador continúa de festejo, le ganó a El Porvenir y ahora espera al clásico ante Argentino de la mejor manera.

En la previa del clásico del próximo domingo, Central Córdoba y Argentino consiguieron resultados positivos en sus respectivos encuentros, en el marco de la 27ª fecha en la Primera C . En el Gabino Sosa, el Matador venció a El Porvenir 2-0 con los tantos de Gallucci y Messi. Por su parte el Salaíto igualó ante Victoriano Arenas en Valentín Asina y sigue último en la zona A.

En siete días se volverán a ver las caras charrúas y albos pero en esta ocasión con diferentes panoramas. Los dirigidos por Arnaldo Sialle subieron al cuarto lugar con 39 puntos y quieren afirmarse en la zona del Reducido. Mientras que el Albo continúa en el fondo de la Zona A con 23 unidades.

Central Córdoba con un fútbol práctico en todas las líneas fue superior ante el elenco de Gerli. Con el correr de los minutos, el local se aproximó con los remates de Barrionuevo y Quijano pero los tiros salieron desviados.

El Matador siguió manejando las acciones y sobre los 25', llegó a la apertura con el golazo de Benjamín Gallucci, quien con remate esquinado venció al golero Juárez.

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A partir de la apertura, el dueño de casa manejó el trámite y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco del equipo de Gerli. A los 39', el golero Juárez se lesionó y la visita debió convocar al arquero Guzmán. Con el triunfo de los charrúas se fueron al descanso.

En el complemento, el local jugó tranquilo y cuidó el resultado jugando lejos del arquero Giroldi. Por su parte, El Porvenir trató de la llegar a la igualdad pero careció de ideas para romper el cerrojo que le puso el dueño de casa.

Golazo de Joaquín Messi

En una salida de un córner para la visita, llegó un veloz contragolpe del Matador, Quijano habilitó a Joaquín Messi, el 10 ante la salida de Guzmán, pinchó el balón para poner el 2 a 0.

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Central Córdoba se regaló una importante victoria ante El Porvenir para seguir encaminado en la lucha por clasificar al Reducido y llega de la mejor manera al clásico ante Argentino del próximo domingo en el Gabino Sosa.

Argentino. El equipo de barrio Sarmiento jugó un gran partido hizo todo para traerse los tres puntos pero Victoriano Arenas con un zapatazo igualó el partido.

Argentino mereció más

El Salaíto le gana muy bien a Victoriano Arenas en Valentín con el tremendo golazo de Thiago Bartalini a los 21'. Los dirigidos por Leonardo Acoglanis hicieron un primer tiempo casi perfecto. Fue muy superior al local y contó con varias chances para que el resultado sea otro.

Con el correr de los minutos, la visita manejó con mucho criterio el balón y a los 21' llegó una exquisita habilitación de Theo Guiñazú al corazón del área y de arremetida apareció Bartalini y con una soberbia definición estampó el 1 a 0.

Después todo fue de los salaítos contó con varias situaciones para aumentar pero falló en los metros finales. Argentino se fue al descanso ganando por la mínima diferencia.

El local salió en busca de la igualdad

En el complemento, el local salió decidido a igualar las acciones se adelantó en el campo y comenzó aproximarse con peligro al arco defendido por Francisco Olivera.

De contra, Argentino contó con dos chances en los pies de Juan Cantiani para aumentar pero el delantero dilapidó las oportunidades que se le presentaron. A los 50', remató desviado y a los 55' ante la salida del golero local reventó el travesaño.

Tremendo zapatazo y el 1 a 1

Y sobre los 65', el tremendo zapatazo de Alan Salmantón, quien desde 25 metros sacó un tremendo zapatazo y venció a Olivera para poner el 1 a 1.

A partir de la igualdad, el trámite fue muy parejo, el local fue en busca del triunfo pero no tuvo ideas para llegar al seguro arquero Olivera. Por su parte, el Albo bajó el rendimiento y se tuvo que conformar con el 1 a 1.

Argentino y punto con sabor a poco

Con este resultado, Argentino sumó fuera de casa, sigue último en la Zona A con 23 puntos y el domingo se juega todo ante Central Córdoba.