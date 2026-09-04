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Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

El insólito hecho sucedió este viernes por la tarde y fue descubierto por personal del Comando Radioeléctrico, que aprehendió a un hombre de 39 años

4 de septiembre 2026 · 19:09hs
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Movimientos sospechosos de un hombre en el cementerio El Salvador derivaron en su aprehensión y en el hallazgo de 28 cruces de bronce dentro de una valija que transportaba.

Movimientos sospechosos de un hombre en el cementerio El Salvador derivaron en su aprehensión y en el hallazgo de 28 cruces de bronce dentro de una valija que transportaba.

El cementerio El Salvador fue escenario de un insólito intento de robo este viernes por la tarde, cuando un hombre fue sorprendido con una valija que, en su interior, contenía 28 cruces de bronce sustraídas de distintos nichos del lugar.

La información brindada por el Ministerio de Seguridad provincial indica que este viernes, alrededor de las 17, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al cementerio El Salvador por una persona que estaría ocasionando daños en el lugar.

Al arribar, los efectivos observaron a un hombre que salía del predio llevando una valija y que, al advertir la presencia policial, aceleró su marcha. Tras identificarlo, se inspeccionó la valija y se hallaron en su interior 28 cruces funerarias, por lo que se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos.

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El aprehendido, identificado como Julio César O., de 39 años, fue trasladado a la Comisaría 2ª junto al material decomisado.

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