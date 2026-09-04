Usuarios denuncian problemas al cargar y acreditar la tarjeta Sube: la explicación oficial

Desde el miércoles se registran problemas y, con intermitencias, aún persisten. Los inconvenientes afectan a usuarios que hacen cargas electrónicas y luego no pueden acreditarlas

Algunos usuarios de la tarjeta Sube se quejaron por problemas en carga y acreditación de saldo.

Desde hace algunos días, los usuarios de la tarjeta Sube enfrentan algunos problemas al realizar cargas y acreditaciones. Los primeros problemas se registraron el miércoles, cuando hubo más quejas de usuarios y las redes se llenaron de comentarios de gente que tenía problemas para poder viajar en diferentes sistemas de transporte. Con intermitencias, los inconvenientes continuaban este viernes.

Los problemas afectan principalmente a usuarios que realizan cargas electrónicas y posteriormente intentan acreditarlas en sus tarjetas pero no logran hacerlo, lo que en muchos casos les impide o complica trasladarse.

La Agencia Noticias Argentinas consignó que la explicación que dieron los responsables del sistema Sube: al parecer, la situación se debe a “fallas en las redes de conectividad, externas a Sube” que afectan de manera intermitente el funcionamiento de algunos de sus canales y aplicaciones.

“Nos encontramos monitoreando la situación para asegurar su pronta resolución”, señalaron desde el sistema en una comunicación oficial. Hasta el momento, no se informó cuándo quedará completamente normalizado el servicio.

La principal dificultad aparece cuando una persona realiza una carga mediante una billetera virtual, home banking o una aplicación, pero luego no consigue acreditar ese dinero en la tarjeta física. También pueden registrarse intermitencias en otros canales vinculados al sistema.

Cómo viajar si falla la Sube

En los colectivos que cuentan con pagos abiertos, los pasajeros pueden abonar el boleto sin necesidad de utilizar la tarjeta Sube física. Entre las opciones disponibles se encuentran las tarjetas de débito, crédito y prepagas contactless Visa y Mastercard.

También es posible pagar con celulares o relojes inteligentes con tecnología NFC que tengan asociada una tarjeta bancaria compatible, además de utilizar códigos QR mediante las aplicaciones habilitadas para este sistema.

Para las recargas electrónicas que hayan quedado pendientes, los mecanismos habituales de acreditación incluyen la app SUBE en teléfonos Android con NFC, las Terminales Automáticas SUBE y Carga a Bordo en colectivos habilitados. Sin embargo, estos canales también pueden verse afectados mientras continúen las intermitencias.

Cabe destacar que las alternativas de pago directo permiten resolver el viaje en los servicios donde están habilitadas, pero no sirven para acreditar una recarga pendiente en la tarjeta Sube.