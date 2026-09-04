La Capital | Política | Malvinas

Las petroleras que operan en las islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

Rockhopper y Navitas aseguraron que sus licencias siguen vigentes y que las medidas anunciadas por el gobierno argentino no alterarán el proyecto Sea Lion

4 de septiembre 2026 · 12:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobierno argentino estableció un régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas.

El gobierno argentino estableció un régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas.

Las empresas petroleras que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion en el norte de las Islas Malvinas respondieron al anuncio de nuevas sanciones realizado por el presidente Javier Milei en la cadena nacional de este jueves.

La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, responsables del desarrollo del yacimiento offshore, difundieron un comunicado conjunto horas después del discurso presidencial por cadena nacional.

"Las licencias legalmente otorgadas por el gobierno de las Islas Falkland siguen siendo válidas", señalaron las empresas en la declaración, según el comunicado difundido en respuesta a "informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino".

Rockhopper y Navitas también afirmaron que "no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto".

Además, las compañías remarcaron que la licencia de exploración cuenta con el "apoyo total y continuo del gobierno británico".

>> Leer más: La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas

En qué consiste el proyecto Sea Lion en Malvinas

Sea Lion contempla la explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Navitas Petroleum opera el proyecto y posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante. La compañía británica descubrió petróleo en la zona en 2010.

Después de varios años de estudios, ambas empresas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del proyecto.

La inversión inicial prevista hasta alcanzar la primera producción asciende a USD 1.800 millones. Las compañías estiman otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que proyectan durante 30 años.

Según los datos difundidos por Navitas, el yacimiento cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La producción inicial prevista alcanza los 55.000 barriles diarios de petróleo y las compañías proyectan comenzar la extracción durante el primer trimestre de 2028.

Además de Rockhopper y Navitas, otras compañías cuentan con licencias para realizar tareas de exploración hidrocarburífera en las islas. Entre ellas figuran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Sea Lion todavía se encuentra en una etapa previa al inicio de la extracción. Sin embargo, la decisión final de inversión adoptada por Navitas y Rockhopper marcó un avance relevante para el desarrollo del proyecto.

Si las compañías cumplen con el cronograma previsto, Sea Lion marcará el inicio de la producción petrolera en el archipiélago.

El desarrollo se encuentra en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Mientras las empresas se apoyan en el respaldo británico, el gobierno argentino considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas que se desarrollen en esos espacios.

En este sentido, el nuevo esquema anunciado por Milei apunta a sancionar a las empresas que participen, directa o indirectamente, en los espacios vinculados con las Malvinas sin autorización argentina.

Noticias relacionadas
“Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que la Argentina se propuso”, afirmó Scaglia.

En la oposición prevalecieron las críticas a Milei por el mensaje de Malvinas

La prensa británica se hizo eco del mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei.

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseveró que “las Malvinas son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”.

La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas

El presidente invitó a toda la sociedad y sectores políticos estar detrás de esta causa, afirmó el canciller Pablo Quirno. 

Quirno: "No hay River-Boca, estamos defendiendo la camiseta argentina"

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Lo último

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

El hombre tenía 48 años y pasó seis días internado de Buenos Aires. Su familia criticó la respuesta del servicio de emergencias médicas
Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
Política

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial
Política

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas
Política

La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

Ovación
Antes del clásico mayor, Newells sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina
Ovación

Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Antes del clásico mayor, Newells sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Un viernes alentador para Franco Colapinto en Monza, que aspira a más en la clasificación

Un viernes alentador para Franco Colapinto en Monza, que aspira a más en la clasificación

Guerra entre Alpine y McLaren: fuerte acusación de Briatore a la Fórmula 1

Guerra entre Alpine y McLaren: fuerte acusación de Briatore a la Fórmula 1

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La Ciudad
Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes
La Ciudad

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis
Policiales

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

El banderazo de Newells se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

Por Hernán Cabrera
Ovación

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18
La Región

Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora
Economía

En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora
Economía

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años
Información General

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario
Información General

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Trump comenzará a construir su propio arco del triunfo en Washington
El Mundo

Trump comenzará a construir su "propio" arco del triunfo en Washington

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción
Política

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
La Ciudad

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció
La Ciudad

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas
Información General

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

Advierten que el presidente Javier Milei está en modo Galtieri
Política

Advierten que el presidente Javier Milei "está en modo Galtieri"