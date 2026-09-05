Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado

Atlético del Rosario enfrenta desde las 15.30 en el pasaje Gould a Belgrano Athletic, en otro duelo de fundadores de la UAR

Atlético del Rosario recibe a Belgrano Athletic con la urgencia de ganar para no perder terreno y caer en la zona roja del Top 14.

En el Top 14 de la Urba, donde está en juego la Copa Macro, Atlético del Rosario (10º, 34 puntos) complicó su futuro con la caída ante Buenos Aires hace una semana. Este sábado, por la 21ª fecha, recibe a Belgrano Athletic (8º, 47 puntos) , en otro duelo de Fundadores de la UAR, atendiendo de manera paralela lo que pase en otras canchas.

Es que la campaña, más desteñida de lo que se esperaba, lo obliga en este tramo final de torneo a sacar la mayor cantidad de puntos posibles para escaparle definitivamente a la zona roja , la que equivale al descenso. En cinco puntos hay cuatro equipos juntos; serán los que definirán el segundo descenso a la Primera “A”. Atlético del Rosario apenas tiene seis puntos más que Los Matreros (13º, 28 puntos), el penúltimo de la tabla, porque Champagnat ya juega otro torneo, que no depende de sí mismo.

Enfrente estará Belgrano, un equipo de mitad de tabla que fue irregular a lo largo del año , motivo por el cual nunca pudo despegar (como le pasó a Plaza) pero que en los antecedentes muestra una gran superioridad sobre el equipo rosarino en la última década. El último triunfo fue en la primera rueda, cuando en Virrey del Pino se impuso 27-21.

Conseguir una victoria sería clave para los rosarinos, ya sea para mantener distancia con los equipos que vienen atrás y puedan llegar a ganar; o bien estirar la diferencia (en el caso de que estos pierdan), lo que les daría una bocanada de aire para encarar con más aire las cinco fechas que quedan. Una derrota, en cambio, oscurecería aún más el panorama.

En ese contexto, la atención se dividirá también en lo que pase en otros tres partidos, donde Los Matreros recibirá a Champagnat, La Plata a Newman y Buenos Aires visitará a Los Tilos. En el resto de la 21ª jornada del Top 14, uno de los encuentros destacados será el que protagonicen Hindú y Alumni en Don Torcuato. Además CASI jugará frente a CUBA y SIC ante Regatas.

Los equipos

De no mediar cambios de último momento, los equipos que saldrán a la cancha serán:

Atlético del Rosario: José Carro, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Jerónimo Gómez Vara y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Belgrano Athletic: Francisco Ferronato, Santiago Villegas y Lisandro García Dragui; Mateo Navarro y Mateo Gasparotti; Augusto Vaccarino, Julian Rebussone y Franco Vega; Theo Blacksley y Nicolas Spinelli; Felix Ceñal, Pedro Tramezzani, Tomas Etchepare e Ignacio Díaz; Pedro Arana.

Cancha: Plaza Jewell

Hora: 15.30

Árbitro: Nicolás Cotic