Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas con el robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El hombre estuvo desaparecido dos días y fue encontrado adentro de su auto en un pasaje del centro. Compras con las tarjetas de la víctima impulsaron las detenciones

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos mujeres trans este viernes en el marco de la investigación por el robo a un ingeniero de 68 años , que sufrió un ACV en el interior de su auto tras ser abandonado en pasaje Espora al 1300 . El caso tomó relevancia pública tras el pedido de paradero de la víctima ya que la familia no podía dar con el hombre.

Hay que retrotraerse a comienzos de agosto cuando la familia de Óscar V. lanzó un pedido de ayuda para dar con el paradero del hombre de 68 años. Dos días más tarde, fue encontrado en el interior de su auto en el pasaje Espora al 1300, paralelo a Presidente Roca entre 3 de Febrero y 9 de Julio . El hombre fue encontrado luego de sufrir un ACV Isquémico dentro de su Chevrolet Prisma , según confiaron sus familiares.

Además, en diálogo con La Capital , una de sus hijas reconoció que su padre había sido víctima de un robo, por lo que se presentaron en la comisaría 2ª a realizar la denuncia.

Tras pasar por la dependencia policial, se inició la investigación que avanzó hasta que este viernes dos mujeres trans fueron detenidas. La primera, identificada como Ángela C. de 31 años, en la zona de Presidente Roca al 1300, a pasos de donde fue encontrado el hombre, y la otra, Brenda B., de 39 años, detenida en Valparaíso al 2700.

Investigación y detención

Óscar V. no se comunicaba con su familia desde el 6 de agosto y rápidamente encendió las alarmas. El pedido de paradero encendió la búsqueda del hombre, que finalmente apareció en un pasaje céntrico y tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico.

Los familiares del hombre asistieron al lugar y luego el Sies trasladó al ingeniero a un sanatorio de la ciudad donde se recuperó y hasta prestó declaraciones a la PDI. En los próximos días, se presume que lo hará ante la justicia provincial. Mientras tanto, identificaron que desde el 6 de agosto la tarjeta de crédito de Oscar seguía funcionando.

Según lo que pudieron constatar, había entre dos o tres personas utilizando la tarjeta de crédito y débito de la víctima. En varios locales donde asistieron quedaron registrados por las cámaras de seguridad mientras usaban los plásticos.

>> Leer más: Encontraron desvanecido dentro de su auto en pleno centro a un ingeniero que estuvo dos días desaparecido

Hasta el momento, la investigación a cargo del fiscal Alejandro Caron pudo reconstruir parte del robo. La víctima salió de su casa en la zona norte porque fue citado en un bar de Presidente Roca al 1400 por una reunión de trabajo vinculada a una construcción. Tras ese encuentro, se presume que lo durmieron y se aprovecharon de él para robarle sus pertenencias.

A casi un mes del hecho, la PDI logró detener a dos mujeres trans vinculadas con el robo. Una de ellas en Roca al 1300, a metros de donde fue encontrado Óscar V., y otra en la zona oeste, a menos de un kilómetro del primer impacto de la cuenta de Gmail de la víctima, una pista que aportó la familia. Además, en los procedimientos se secuestraron cinco teléfonos celulares, un posnet de Mercado Pago, US$600 y un automóvil Fiat Palio, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía para su correspondiente análisis.

Misterio por el robo al ingeniero

La reconstrucción de lo ocurrido el jueves pasado ubica a Oscar Vega dentro de un local de electrodomésticos ubicado en Roca al 1400. Luego de salir caminó hasta su auto, que se presume que estaba estacionado donde finalmente fue hallado el sábado.

Lo que está bajo investigación es qué ocurrió en esas más de 48 horas en las que Oscar fue denunciado como desaparecido y se inició la búsqueda de paradero. Sus familiares alertaron entonces que no había antecedentes de actitudes que pudieran sugerir que se había ausentado por decisión propia.

Siguiendo sus rastros pudieron corroborar, mediante los registros de su cuenta de Gmail, que un dispositivo del ingeniero había hecho conexión en la zona de Seguí y Espinillo el jueves a las 19.30. En ese sector del sudoeste de Rosario también se registraron consumos con sus tarjetas de crédito y débito.