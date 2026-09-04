Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste de Rosario Con la remodelación de la avenida Rouillón, dos líneas del transporte urbano de pasajeros modificarán recorridos y sumarán paradas. Los detalles 4 de septiembre 2026 · 13:32hs

La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste cambian sus recorridos en barrio Urquiza

Dos líneas del transporte urbano de pasajeros que atraviesan la zona oeste cambiarán y ampliarán su recorrido desde el próximo lunes. La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste suman paradas y más kilómetros de recorrido a raíz de la renovación de la avenida Rouillón.

Los cambios quedarán implementados a partir de este lunes 7 de septiembre, cuando se llevará a la línea 121 a la avenida Rouillón y se permitirá que el Enlace Oeste llegue hasta la avenida Pellegrini.

Así, la línea 121 cambia su recorrido en Ocampo hacia el centro. Hasta el domingo, la línea cruza Roullión y toma Pedro Lino Funes para buscar Cerrito y desde el lunes doblará 100 metros antes en Roullión hacia el norte, para luego tomar Cerrito y completar su habitual recorrido.

En tanto, el Enlace Oeste extenderá su recorrido que hasta el domingo finalizaba en Presidente Perón y Roullión. A partir del lunes, la línea seguirá su recorrido por Liniers para tomar Gálvez y en lugar de doblar hacia el sur, lo hará hacia el norte hasta Cochabamba, tomará Solís y finalizará su recorrido en Pellegrini y Roullión, para luego comenzar el trazo de vuelta por Roullión hacia el sur hacia su recorrido habitual. Este recorrido permitirá conectar el extremo sur del barrio Triangulo y Moderno con la avenida Pellegrini, permitiendo nuevas conexiones y trasbordos con las líneas 120, 121, 123 y 153 Roja y Negra.

Nuevas paradas de colectivos Por otra parte, también se optimizan nuevas paradas de ascenso y descenso de pasajeros en el tramo de avenida Rouillón entre bulevar 27 de Febrero y avenida Pellegrini: Linea 121 >> Av. Rouillón y Viamonte >> Av. Rouillón y La Paz >> Av. Rouillón y Riobamba >> Av. Rouillón y Cerrito >> Cerrito y P. L. Funes Enlace Avellaneda Oeste >> Av. Rouillón y Rueda >> Av. Rouillón y Bv. 27 de Febrero >> Av. Rouillón y Bv. 27 de Febrero >> Av. Rouillón y Riobamba >> Av. Rouillón y Cerrito >> Av. Rouillón y Pasco >> Av. Rouillón y Pasco >> Solís y Av. Pellegrini