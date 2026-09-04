La Capital | La Ciudad | colectivo

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste de Rosario

Con la remodelación de la avenida Rouillón, dos líneas del transporte urbano de pasajeros modificarán recorridos y sumarán paradas. Los detalles

4 de septiembre 2026 · 13:32hs
Google Seguir a La Capital en Google
La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste cambian sus recorridos en barrio Urquiza

La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste cambian sus recorridos en barrio Urquiza

Dos líneas del transporte urbano de pasajeros que atraviesan la zona oeste cambiarán y ampliarán su recorrido desde el próximo lunes. La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste suman paradas y más kilómetros de recorrido a raíz de la renovación de la avenida Rouillón.

Los cambios quedarán implementados a partir de este lunes 7 de septiembre, cuando se llevará a la línea 121 a la avenida Rouillón y se permitirá que el Enlace Oeste llegue hasta la avenida Pellegrini.

Así, la línea 121 cambia su recorrido en Ocampo hacia el centro. Hasta el domingo, la línea cruza Roullión y toma Pedro Lino Funes para buscar Cerrito y desde el lunes doblará 100 metros antes en Roullión hacia el norte, para luego tomar Cerrito y completar su habitual recorrido.

En tanto, el Enlace Oeste extenderá su recorrido que hasta el domingo finalizaba en Presidente Perón y Roullión. A partir del lunes, la línea seguirá su recorrido por Liniers para tomar Gálvez y en lugar de doblar hacia el sur, lo hará hacia el norte hasta Cochabamba, tomará Solís y finalizará su recorrido en Pellegrini y Roullión, para luego comenzar el trazo de vuelta por Roullión hacia el sur hacia su recorrido habitual. Este recorrido permitirá conectar el extremo sur del barrio Triangulo y Moderno con la avenida Pellegrini, permitiendo nuevas conexiones y trasbordos con las líneas 120, 121, 123 y 153 Roja y Negra.

Nuevas paradas de colectivos

Por otra parte, también se optimizan nuevas paradas de ascenso y descenso de pasajeros en el tramo de avenida Rouillón entre bulevar 27 de Febrero y avenida Pellegrini:

Linea 121

>> Av. Rouillón y Viamonte

>> Av. Rouillón y La Paz

>> Av. Rouillón y Riobamba

>> Av. Rouillón y Cerrito

>> Cerrito y P. L. Funes

Enlace Avellaneda Oeste

>> Av. Rouillón y Rueda

>> Av. Rouillón y Bv. 27 de Febrero

>> Av. Rouillón y Bv. 27 de Febrero

>> Av. Rouillón y Riobamba

>> Av. Rouillón y Cerrito

>> Av. Rouillón y Pasco

>> Av. Rouillón y Pasco

>> Solís y Av. Pellegrini

Noticias relacionadas
el largo viaje de guille: desde la escuela media de la unr hasta el instituto balseiro

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Pionero. El taxi con motor eléctrico comenzará a prestar servicio a partir del próximo miércoles en las calles rosarinas.

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

el tiempo en rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

Los damnificados por el Grupo Roma movilizarán este viernes al mediodía a las oficinas de Puerto Norte.

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Lo último

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

El hombre tenía 48 años y pasó seis días internado de Buenos Aires. Su familia criticó la respuesta del servicio de emergencias médicas
Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
Política

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial
Política

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas
Política

La respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei en cadena nacional sobre Malvinas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Brilló en Central, jugó en River y Boca y regresa al fútbol tras 5 años retirado

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

Ovación
Antes del clásico mayor, Newells sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina
Ovación

Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Antes del clásico mayor, Newells sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Un viernes alentador para Franco Colapinto en Monza, que aspira a más en la clasificación

Un viernes alentador para Franco Colapinto en Monza, que aspira a más en la clasificación

Guerra entre Alpine y McLaren: fuerte acusación de Briatore a la Fórmula 1

Guerra entre Alpine y McLaren: fuerte acusación de Briatore a la Fórmula 1

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La Ciudad
Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes
La Ciudad

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis
Policiales

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

El banderazo de Newells se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

Por Hernán Cabrera
Ovación

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18
La Región

Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora
Economía

En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora
Economía

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años
Información General

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario
Información General

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Trump comenzará a construir su propio arco del triunfo en Washington
El Mundo

Trump comenzará a construir su "propio" arco del triunfo en Washington

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción
Política

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
La Ciudad

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció
La Ciudad

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas
Información General

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

Advierten que el presidente Javier Milei está en modo Galtieri
Política

Advierten que el presidente Javier Milei "está en modo Galtieri"