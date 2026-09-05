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Comienza el juicio por la tragedia en la costanera de Rosario

El hecho ocurrió en enero 2025 en Illia y Presidente Roca. Allí, la madre y una de las hijas de una familia de turistas oriundos de Córdoba fallecieron en el lugar. Un joven de 21 años es el único imputado

5 de septiembre 2026 · 15:21hs
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La tragedia en la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La tragedia en la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

El tribunal conformado por Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez comenzarán este lunes a juzgar a Agustín David López Gagliasso, de 21 años, único imputado por la tragedia en la costanera central del 21 de enero de 2025. Esa noche, el joven atropelló a la familia cordobesa García Gandolfi, en un hecho donde fallecieron Tania Gandolfi, de 40 años, y Agustina García, de 17 años. Además, la menor de la familia, Victoria, fue herida y se recuperó en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

López Gagliasso será juzgado por homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por otros miembros de la familia que resultaron heridos. Por este delito, la fiscalía pidió 18 años de prisión. Además de la muerte de las dos mujeres, el conductor será juzgado por las lesiones de Victoria, del padre de la familia, Diego García, y de Giovanna, una joven que estaba como acompañante en el vehículo, que sufrió un traumatismo abdominal y tuvo que ser derivada a una clínica privada.

En su momento, el abogado defensor de López Gagliasso, Carlos Varela, intentó cambiar la carátula que habían solicitado las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, pero rechazaron su pedido.

>> Leer más: Video del recorrido del auto que mató a Tania y Agustina, y el mensaje de Javkin contra el cambio de carátula

Así, este lunes, a casi 20 meses del siniestro vial, López Gagliasso enfrentará a la Justicia por atropellar a la familia cordobesa que estaba de vacaciones en Rosario y además de un castigo penal, la sentencia también comprendería la inhabilitación para la conducción por 10 años. Durante todo este tiempo, el joven estuvo detenido en prisión preventiva.

Cómo fue la tragedia en la costanera central

A bordo de un Peugeot 206, López Gagliasso entró al túnel de la avenida Illia la noche del martes 21 de enero mientras viajaba con Giovanna R. desde la zona sur de la ciudad. El trayecto terminó con una colisión brutal a la altura de calle Presidente Roca, donde parte de una familia de turistas de Córdoba no logró esquivar el auto fuera de control.

El automovilista alcanzó una velocidad de 120,7 kilómetros por hora en el camino e hizo maniobras de zigzag para alcanzar a un motociclista con el que mantuvo una discusión previamente, pero en la intersección mencionada derrapó hacia la vereda este. Tania y su hija mayor, Agustina, murieron en el acto por el impacto del vehículo. Victoria, la hermana menor, fue trasladada hasta el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y quedó fuera de peligro. Su padre Diego García (45) también sufrió algunas lesiones, pero no requirió internación.

La Municipalidad de Rosario difundió un montaje con los videos del recorrido de Agustín López hasta el túnel Arturo Illia, antes del siniestro vial en el que murieron Tania Gandolfi y Agustina García.

Las pericias no sólo confirmaron que el conductor circulaba al límite de lo permitido en una ruta nacional, a pesar de que estaba en una avenida del centro. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) también constató que nunca utilizó el freno antes de perder el control del coche y un examen de alcohol en sangre determinó que el conductor tenía 0,2 de alcohol por litro de sangre. “Dada la entidad del daño, sería un dato más", afirmó una de las fiscales al presentar las pruebas.

Dentro del encuadre del MPA, la joven que iba con el conductor quedó lejos de ser considerada una cómplice. Por el contrario, las funcionarias le tomaron declaración como testigo y víctima, ya que también fue internada por lesiones después del despiste.

La exposición de los fiscales para imputarlo

El MPA planteó que la muerte de las turistas cordobesas no fue un accidente ni un descuido. Las fiscales encargadas de la investigación plantearon que López Gagliasso no desistió ni renunció a una "acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia".

En este marco, la Unidad Fiscal Especial en Siniestros Viales y Delitos Culposos del MPA descartó la imputación por homicidio culposo, una figura con una pena máxima de prisión de 10 años. Entre la evidencia que sostiene esta postura se destaca que el detenido iba a 120 kilómetros por hora, el doble de la velocidad máxima permitida. Además, la joven que lo acompañaba le pidió que parara y le advirtió: "Nos vamos a matar".

Según pudieron reconstruir, el día del siniestro vial, el automovilista protagonizó una discusión de tránsito con un motociclista. La muerte de las víctimas fue consecuencia de una persecución en un lugar de recreo y descanso de muchas personas. "Vale decir que se representó la acción, la asumió y vio el resultado como posible siendo el mismo indiferente, continuando igualmente con su accionar", remarcaron fuentes del MPA en cuanto al dolo eventual atribuido.

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