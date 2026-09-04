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¿Messi y la selección argentina en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

El lunes la AFA anunciará los rivales y las sedes de los amistosos de septiembre y octubre. Newell's y Central ofrecieron sus estadios. ¿Viene Messi?

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

4 de septiembre 2026 · 17:56hs
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Lionel Scaloni debe definir la lista de jugadores para los amistosos de la selección argentina. ¿Estará Lionel Messi si se juega en Rosario? 

Lionel Scaloni debe definir la lista de jugadores para los amistosos de la selección argentina. ¿Estará Lionel Messi si se juega en Rosario? 

Rosario siempre estuvo cerca. Y ahora podría estar más cerca todavía. Es que la selección argentina anunciará este lunes el cronograma de amistosos de la inminente fecha Fifa de septiembre y octubre, y la sede Rosario asoma como opción potable en caso de que se disputen tres compromisos en el país. ¿Vendrá Messi en su despedida?

Entonces, rápidos de reflejos, los dos clubes de la ciudad, tanto Newell's como Central, según pudo constatar Ovación, pusieron sus estadios a disposición y verían con buenísimos ojos el desembarco de la Scaloneta en sus respectivas instalaciones. Todo se resolverá al inicio de la semana que viene. Lo cierto es que la selección podría volver a Rosario luego de 17 años, aunque desde el corazón siempre estuvo cerca.

La selección argentina y el mundo del fútbol todavía están conmovidos por el anuncio de Lionel Messi de retirarse del combinado nacional, tras lo que fue el subcampeonato del último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El astro rosarino el pasado lunes dio a conocer: “Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”. El mensaje que posteó Leo en las redes sociales dio la vuelta al mundo.

El anuncio fue justo en la previa de la Fecha Fifa que tendrá una ventana internacional del 21 de septiembre al 6 de octubre. Para esta época, la AFA está organizando los partidos que confirmará el próximo lunes y hay chances concretas de que haya tres compromisos, de los cuales el tercero podría ser en Rosario, justo la ciudad natal del crack que viene de jugar su sexto Mundial y expresar su adiós del equipo albiceleste, con el que fue campeón en 2022 en el Mundial de Qatar.

Leer más: Rosario Central vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Messi y la chance de que se despida en la cancha

La idea sería que Messi pueda estar en estos amistosos, al menos un rato dentro o bien afuera de la cancha, para recibir el cariño de todos los hinchas argentinos y de ser así toma mucha fuerza la chance de Rosario. Justo donde inició su leyenda futbolística. En este sentido, Rosario ahora es una sede potable y los dos clubes de la ciudad pusieron a disposición sus estadios.

Por parte de Newell's, desde el club están ilusionados con que el Coloso reciba a la selección argentina y más todavía si Messi es uno de los invitados de honor, más allá de qu e también hay próceres con pasado leproso como el DT Lionel Scaloni y el zaguero Walter Samuel. Pero está claro que la nueva tribuna que lleva el nombre Lionel Messi, por sí solo refleja el amor de los leprosos hacia Leo y hacia la selección en su conjunto.

Mientras que por el lado de Central, también manifestaron que el Gigante está disponible en caso de ser elegido por la AFA para que juegue la selección. El último plantel albiceleste contó en sus filas con Giovani Lo Celso, uno de los que desplegó la bandera de Malvinas en la última victoria ante Inglaterra, y además está el gratísimo recuerdo cercano del paso glorioso de Ángel Di María por el combinado nacional.

Leer más: Central-Newell's: Ledesma y Escobar palpitaron el clásico de este domingo: "Es especial"

Buenos Aires y Córdoba

Claro que primero habrá que esperar que haya tres partidos en esta fecha Fifa y allí tomará fuerza la chance de Rosario, siendo los escenarios que pican en punta el Monumental de River de Buenos Aires y el Mario Kempes de Córdoba.

La última vez que jugó la selección argentina en Rosario fue el 5 de septiembre de 2009 con Diego Armando Maradona en el banco de suplentes en el Gigante de Arroyito, por la fecha 15 de las eliminatorias del Mundial 2010. Fue una dura derrota en el clásico ante Brasil, por 3 a 1.

Leer más: Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

La selección argentina de Maradona

La selección de Maradona alineó a Mariano Andújar; Javier Zanetti, Nicolás Otamendi, Sebastián Domínguez y Gabriel Heinze; Maximiliano Rodríguez, Juan Sebastián Verón, Javier Mascherano y Jesús Dátolo; Carlos Tévez y Lionel Messi. Además, ingresaron Sergio Agüero y Diego Milito.

Al equipo argentino no le alcanzó para al menos cosechar un punto, pero Rosario respaldó masivamente a la selección. Y fue la última vez que Argentina jugó en la ciudad, en el marco de un partido importante por las eliminatorias. Ese día hubo grandes inconvenientes en los accesos con cientos de hinchas que habían adquirido la entrada y se quedaron afuera porque el estadio estaba colmado con personas que ingresaron con tickets apócrifos.

Vale remarcar que ahora Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros. El primero será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

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