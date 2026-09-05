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Primera C: en la previa al clásico, Central Córdoba juega en Tablada y Argentino en Valentín Alsina

El Charrúa recibe a El Porvenir y Argentino visita a Victoriano Arenas, ambos partidos se jugarán este sábado a las 15 por la fecha 27 de la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

5 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Primera C: Los charrúas quieren seguir de racha ante El Porvenir

Primera C: Los charrúas quieren seguir de racha ante El Porvenir, esta tarde en barrio Tablada. 
Argentino. El Salaíto visita a Victoriano Arenas en un partido clave para salir del fondo de la zona A.

Argentino. El Salaíto visita a Victoriano Arenas en un partido clave para salir del fondo de la zona A.

En la previa al clásico que se disputará el domingo 13, en el Gabino Sosa, Central Córdoba y Argentino jugarán este sábado sus encuentros, a las 15 con diferentes realidades, en el marco de la 27ª fecha de la Primera C. El Matador viene de vencer a Fénix y el Salaíto empató en el Olaeta ante Centro Español 1 A 1.

El Charrúa vuelve a Tablada para enfrentar a El Porvenir en un choque clave para seguir encarrilado en los primeros puestos en busca de un lugar entre los siete primeros de la zona B para disputar el Reducido por el segundo ascenso a la Primera B. Agustín Panizza será el arbitro del cotejo.

Argentino. El Salaíto visita a Victoriano Arenas en un partido clave para salir del fondo de la zona A.

Argentino. El Salaíto visita a Victoriano Arenas en un partido clave para salir del fondo de la zona A.

Argentino viaja a Valentín Alsina

Por su parte, el Salaíto viajará a Valentín Alsina para jugar ante Victoriano Arenas en busca de los tres puntos, en la lucha por salir del fondo de la Zona A. Iñaki Iparraguirre será el juez que impartirá justicia.

Leer más: Central-Newell's: Ledesma y Escobar palpitaron el clásico de este domingo: "Es especial"

Córdoba viene en alza

El Matador viene con una racha positiva de seis encuentros sin perder, en los que obtuvo cinco triunfos y un empate. Con estos resultados logró quedar quinto en la Zona B, a seis encuentros de finalizar la etapa clasificatoria. El probable once sería con: Giroldi; Duré, Killer, Pasinatto y Pizzio; Córdoba, Galli, Messi y Gallucci; Quijano y Barrionuevo.

El once de Argentino

Los once de Leo Acoglanis sería con: Olivera; Galimberti, Cabrera, Canteros y Fernández; Correa, Cisneros, Guiñazú y Bartalini; Rubarth y Cantiani.

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