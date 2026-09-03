Central-Newell's: Ledesma y Escobar palpitaron el clásico de este domingo: "Es especial"

El arquero canalla y el defensor leproso manifestaron sus sensaciones en la previa del partido que se jugará en el Gigante de Arroyito

El clásico rosarino que disputarán Central y Newell's el próximo domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito ya empieza a vivirse desde los micrófonos y, este jueves al mediodía, Jeremías Ledesma y Franco Escobar manifestaron sus sensaciones en la previa del partido en la conferencia de prensa de la Liga Profesional.

“ Es una semana especial para la ciudad y el fútbol argentino . Por ahí las emociones están un poco más cambiantes que en otros partidos, pero son emociones lindas que tenemos la oportunidad de disfrutar y de vivir cada vez que se juega el clásico ”, expresó el arquero canalla ante los medios.

En la misma línea, el defensor rojinegro también dio indicios de cómo vive la Lepra los días previos al clásico. “Lo llevamos con tranquilidad, contentos, disfrutando de estos partidos que son únicos por lo que representan para la ciudad. Estamos trabajando como lo veníamos haciendo, pero disfrutando con el grupo. Va a ser un partido muy lindo para jugar ”, afirmó.

Escobar aseguró que está “contento por volver a jugar un clásico” después de varios años y señaló: “ Son momentos que quedan marcados para uno . Estos partidos se definen por detalles, hay mucha tensión. Intentaremos imponer nuestro juego, pero sabemos que tenemos que estar atentos a cada detalle”.

Ambos futbolistas coincidieron en que este encuentro lleva un sello diferente a los demás, pero Ledesma insistió en que “los dos equipos quieren y necesitan ganarlo”.

“Siempre se dice que es un partido que te da una estrella imaginaria, por lo importante que es en esta ciudad. No creo que haya una responsabilidad mayor para uno u otro”, sostuvo el guardameta del conjunto de Jorge Almirón.

Máxima presión

Con respecto a la presión que atraviesan en los días previos, Escobar reconoció “la importancia” de este partido y remarcó que “las rachas están para cortarse”, por lo que desde Newell's se enfocarn “en el ahora”. Por eso, enfatizó: “Los dos salimos con las mismas intenciones de ganarlo y darle una alegría a nuestra gente, es para lo que vamos a trabajar esta semana”.

“Sabemos lo que es esta ciudad y la presión fuera de los entrenamientos. La gente te lo hace sentir. Seguir cargando con esa emoción no nos favorecería, tratamos de darle tranquilidad. Los que jugaron en inferiores ya lo han vivido muchísimas veces, obviamente que en primera tiene otra magnitud. Es un partido único para sus carreras, pero les decimos que disfruten porque es hermoso de jugarlo”, resaltó el defensor sobre sus jóvenes compañeros.

Franco Escobar regresó a Newell's en este mercado de pases. Celina Mutti Lovera / La Capital

En tanto, Ledesma reveló que entre los futbolistas mantienen algunas “charlas previas sobre el partido”, pero confesó que “intentan quitarle peso para que la cabeza del jugador esté lo más liviana posible” y añadió: “Muchas veces eso es contraproducente. Relajando un poco, se puede alivianar”.

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“Siempre es lindo jugar un partido tan importante de local y volver a sentir todas esas sensaciones, la gente, el fervor y lo que va a ser el estadio. Son partidos que uno quiere jugar. Puede tocarte o no, pero son partidos que uno como deportista elige jugar porque disfruta hacerlo. Uno lo afronta como un profesional”, subrayó el oriundo de Pergamino.

Central y Newell's se preparan

Al ser consultado sobre la preparación del partido, Ledesma destacó: “Hay que hacer un análisis. Confiamos en nosotros y en la calidad individual de cada jugador. Colectivamente venimos haciendo las cosas bien, pero tal vez no estamos capitalizando con goles las llegadas que estamos teniendo. En líneas generales estamos bien, tenemos que seguir por ese camino y jugar con la localía”.

De la misma manera, el arquero auriazul reconoció que “la calidad de Marco Ruben sigue intacta” y valoró que en Central están “muy contentos de tenerlo, ya que es un referente histórico del club”.

Jeremías Ledesma fue protagonista de la victoria 2-0 de Central en el último clásico.

Por su parte, Escobar recordó la victoria 1 a 0 con gol de Maxi Rodríguez que protagonizó en 2016 y declaró: “Es otro contexto para mí. Ojalá pueda volver a vivir lo de esa linda tarde que se vivió hace 10 años. Para mí es muy lindo, es un partido que quiero disfrutarlo toda la semana al máximo. Antes lo vivía con más nervios, pensaba mucho en el qué va a pasar, pero hoy lo tomo de otra manera e intento decírselo a los chicos, siempre con la responsabilidad para darle una alegría a la gente de Newell's el domingo”.

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Por otro lado, el defensor se refirió a la incorporación de Santiago Solari, que llegó a préstamo desde Racing, y aclaró: “Es un jugador de experiencia y ha jugado clásicos. Lo incorporamos rápido a la locura de esta ciudad. De visitante nos está costando un poco más y tenemos que mejorar. Es nuestro deber mostrar la misma cara que estamos dando de local como visitante”.

Clásico sin violencia

La importancia de este clásico rosarino es fundamental, pero no deja de ser “un partido de fútbol”, por lo que ambos referentes enviaron un mensaje de paz para los hinchas canallas y leprosos, poniendo por delante la integridad de cada uno de ellos.

“El fútbol lo vivimos con pasión, pero hay un límite que no tenemos que pasar, que es la violencia. Todos tenemos un familiar o un amigo de Central o de Newell's. Hubo casos muy feos, de gente que ha fallecido. El folclore es lindo hasta cierto punto, después hay una línea de respeto que tenemos que cultivar todos. Esto tiene que ser en paz”, remarcó Ledesma.

Escobar coincidió con su colega y concluyó: “Es lindo el clásico, se vive con pasión pero no tiene que pasar de ahí. Termina el partido, alguno estará contento y el otro no, pero no tiene que pasar de ahí. Por ahí acá se vive como si fuera el fin del mundo ganar o perder, no es así. Es un partido de fútbol que se va a volver a jugar, hay que bajar un poco la tranquilidad y no pasar el límite de la violencia”.