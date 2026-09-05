El Santa Fe Business Forum afianza la internacionalización productiva de la provincia

La tercera edición concluyó tras cinco días de vinculación, con 7 mil contactos comerciales. Participaron 250 compradores de 50 países y se estiman 40 millones de dólares de ventas al exterior

Con más de 7.000 instancias de vinculación entre empresas de la región, fondos de inversión y compradores internacionales , finalizó la tercera edición del Santa Fe Business Forum . La iniciativa del gobierno de Santa Fe , coordinada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, consolidó a la provincia como una plataforma de comercio exterior e inversiones del interior del país , al conectar la producción local con más de 250 operadores y delegaciones de 50 naciones.

La agenda reunió más de 5.200 entrevistas comerciales bilaterales en las rondas de negocios y más de 1.800 contactos en el Foro de Inversiones. De este modo, el encuentro alcanzó un récord de vinculaciones entre firmas santafesinas, compradores internacionales e inversores .

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el cierre formal del evento y señaló que, según las encuestas realizadas a un 35% de las empresas participantes, ya se proyectaban exportaciones por cerca de 15 millones de dólares, “por lo que estimamos llegar a los 40 millones de dólares” , afirmó.

“Las empresas santafesinas pueden consolidar los mercados que tienen, pero también ganar nuevos mercados y, desde ese lugar, generar crecimiento económico y trabajo”, afirmó.

Diversidad productiva

Las rondas B2B realizadas en Rosario incluyeron reuniones pautadas en sectores como maquinaria agrícola e industrial, agroalimentos, lácteos, nutrición y genética animal, biotecnología, equipamiento médico, autopartes, tecnología, construcción, madera y muebles, textil, biocombustibles, bioinsumos e industrias creativas.

A partir de un relevamiento preliminar sobre el 40% de las firmas participantes, se registraron ventas directas inmediatas por 3,5 millones de dólares en alimentos, lácteos, agroindustria, maquinaria agrícola, equipamiento, cercados, biotecnología, salud, tecnología, servicios y manufacturas industriales. Sobre ese mismo universo, se emitieron cotizaciones formales por un monto provisorio de 10,5 millones de dólares.

En paralelo, se desplegaron 55 circuitos productivos en 15 departamentos. Las delegaciones extranjeras visitaron más de 160 plantas industriales de 60 localidades santafesinas, donde conocieron procesos, certificaciones y capacidad instalada en carne vacuna, lácteos, alimentos, maquinaria, biotecnología, tecnología médica, energía y logística portuaria.

En el foco del comercio exterior

La comitiva reunió a compradores de mercados tradicionales, como Brasil, Estados Unidos, España, México, Chile y Uruguay, junto con representantes de Vietnam, Singapur, Filipinas, Etiopía, Kenia, Congo, Australia y Canadá.

El Foro de Inversiones articuló a más de 40 fondos de capital emprendedor, fondos corporativos, fondos de crecimiento y redes de inversores ángeles con más de 220 startups y firmas de tecnología profunda de base científico-tecnológica. Generó más de 1.800 reuniones, más de 70 presentaciones de proyectos ante potenciales inversores y sumó más de 350 usuarios a su plataforma. Además, diez fondos de capital de riesgo visitaron el Polo Tecnológico Rosario.

El evento incluyó más de 45 paneles y conferencias técnicas en La Fluvial, además de actividades en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Participaron embajadores de Marruecos, Indonesia, Tailandia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Belarús, Italia y Perú, junto con especialistas de la Ocde, Ciara-CEC, Cera, la Bolsa de Comercio de Rosario, el Conicet y universidades.

La programación abordó temas como inteligencia artificial, biodiésel, financiamiento para pymes -con herramientas como FogaFe y el mercado de capitales-, normativas arancelarias, certificaciones halal y kosher, genética animal y logística hidrovial y portuaria.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que “cuando el Estado planifica y trabaja al lado del que produce, los resultados superan cualquier expectativa”. Y añadió: “Lo ocurrido en La Fluvial, en la ciudad de Santa Fe y en cada fábrica del interior confirma que Santa Fe tiene escala, tecnología y audacia para liderar la internacionalización productiva de la Argentina”.

>> Leer más: Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, remarcó: “El valor del Forum radica en romper la intermediación y poner a nuestras pymes cara a cara con quienes deciden las compras globales. Los circuitos productivos mostraron en vivo el rigor técnico y la innovación detrás de cada producto. Ahora comienza el monitoreo operativo para traducir cada contacto en contenedores y empleo registrado”.