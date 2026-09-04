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La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Coincidieron en destacar que el presidente argentino apuntó contra las empresas petroleras que se disponen a extraer petróleo en la Islas Malvinas

4 de septiembre 2026 · 11:50hs
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La prensa británica se hizo eco del mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei.

Foto: Archivo / La Capital

La prensa británica se hizo eco del mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei.

Medios británicos que se hicieron eco de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei se refirió a las Islas Malvinas coincidieron en destacar que apuntó contra las empresas petroleras que se disponen a extraer petróleo en ese territorio.

“El líder argentino afirma que las empresas petroleras que operan en las islas se enfrentan a sanciones”, tituló la BBC, que introdujo al tema afirmando que “Milei ha intensificado las tensiones con el Reino Unido por las Malvinas”.

El discurso de Milei

“En un discurso a la nación, Milei afirmó que los vientos de cambio favorecían la reivindicación argentina sobre las islas, envalentonada por las señales de que Estados Unidos podría reconsiderar su posición de neutralidad sobre el tema”, siguió la cadena británica.

>>Leer más: Cómo es el nuevo régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas

A lo largo del artículo, la BBC desgranó el discurso del mandatario argentino y finalmente indicó que “está solicitando comentarios del gobierno británico sobre la declaración de Milei”.

Otro medio, The Telegraph, anunció que la “Argentina impondrá sanciones a las perforaciones petroleras en las costas de las Malvinas”.

También destacó que Milei se refirió a la “crisis” económica y migratoria de Gran Bretaña como punto favorable para la reivindicación argentina sobre las islas.

Subrayó que las palabras de Milei “amenazan con una disputa con (Andy) Burnham, primer ministro británico.

>>Leer más: Milei busca blindar la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas

The Mirror, también, se hizo eco del mensaje por cadena nacional del presidente y puso el foco en la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre el territorio insular.

Posible cumbre EEUU-Reino Unido

Asimismo, hizo hincapié en el posible encuentro entre los mandatarios del Reino Unido y de Estados Unidos

“Se espera que Donald Trump y Burnham se reúnan por primera vez en la Asamblea General de la ONU dentro de unas semanas, y lo que está en juego no es insignificante”, indicó.

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