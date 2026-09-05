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Central: el equipo llegaría al clásico con retoques, incluso en la posición más cuestionada

El técnico Jorge Almirón metería mano en el once inicial de cara al encuentro frente a Newell's y uno de los puestos apuntados es el del centrodelantero

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

5 de septiembre 2026 · 16:26hs
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Jorge Almirón mete mano en el once inicial de Central

Leonardo Vincenti / La Capital

Jorge Almirón mete mano en el once inicial de Central, de cara al clásico rosarino.

En Central se intuyen cambios para el clásico ante Newell’s. Después de lo que fue la derrota frente a Gimnasia no es algo que suene raro, pero el tema es ver dónde meterá mano el técnico Jorge Almirón. El puesto que está en la mira es el centrodelantero.

Tras la derrota en el último partido, el hincha se fue con la grata sensación de haber visto nuevamente en acción a Marco Ruben desde el arranque. Si este fin de semana sucederá lo mismo es una de las grandes incógnitas.

Todo indica que Almirón volverá a apostar por el jugador que más veces utilizó en este semestre: Enzo Copetti. El delantero carga con el estigma de la falta de gol y los hinchas se lo hacen sentir en cada partido, pero es quien más ritmo tiene.

¿Dos seguidos de Marco Ruben?

Ahí está la disyuntiva. Ruben no había sido nunca titular tras su regreso y pensar que ahora puede jugar dos partidos seguidos suena raro. Sí tiene algo a su favor: en la única clara que tuvo convirtió un golazo, aunque el mismo fue anulado por posición adelantada.

Además del cariño natural que el hincha Canalla tiene hacia él, esa definición potenció aún más el hecho de que es un jugador que mantiene intacta su capacidad de resolver en una situación extrema. "Tengo muchas ganas de jugar el clásico", tiró el goleador histórico de Central después del choque contra Gimnasia.

>> Leer más: Central: individualidades y el aura ganadora, algunas de las razones que tiene para ganar el clásico

Marco Ruben fue titular ante Gimnasia, hizo un golazo, pero fue anulado por posición adelantada.

Marco Ruben fue titular ante Gimnasia, hizo un golazo, pero fue anulado por posición adelantada.

Pero lo dicho, Copetti viene siendo el 9 titular y posiblemente haya existido una charla en la que el DT le haya dicho que iba al banco contra el Lobo porque iba a jugar el clásico.

¿Tiene algo a favor Copetti? Si, fue el autor de uno de los goles en el último clásico. Lo hizo ingresando desde el banco, pero son situaciones que suelen tomarse como parámetros por parte del entrenador.

Enzo Copetti es el 9 con más ritmo en Central, pero carga contra la falta de gol. Anotó en el último clásico.

Enzo Copetti es el 9 con más ritmo en Central, pero carga contra la falta de gol. Anotó en el último clásico.

Otras posibles variantes

Además de eso, hay un par de nombres que podrían meterse en el equipo. Son los casos de Alan Rodríguez y Federico Navarro. Lo del uruguayo sería por Giovanni Cantizano, mientras que Navarro podría tomar la posta de Vicente Pizarro.

Si se da esto, habría lugar para un cambio de esquema, con tres volantes (Alan Rodríguez, Ibarra y Navarro) y tres delanteros definidos: Ángel Di María, Copetti y Jaminton Campaz. Con esos mismos nombres, hasta podría jugar con el 4-2-3-1 tantas veces utilizado, con Alan Rodríguez como extremo y Di María por el carril central.

Donde no habría novedades es en la defensa, porque Agustín Sández estaría recuperado de la molestia en el sóleo que lo obligó a salir ante Gimnasia.

Un tentativo de Central

De esta forma, el probable de Central para el clásico sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Federico Navarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

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