El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Jonás Gutiérrez compartió un archivo nunca antes visto de la Pulga y la Fiera en la intimidad de la selección argentina durante el Mundial 2010

La amistad entre Lionel Messi y Maxi Rodríguez se conoce desde hace tiempo , ya que ambos rosarinos compartieron durante años en la selección argentina , a punto tal que la Pulga estuvo presente en el Coloso para la despedida de la Fiera en 2023. En las últimas horas, se viralizó un video inédito de ambos haciendo jueguitos durante una concentración .

Jonas Gutiérrez , exmediocampista de la Albiceleste, compartió el video que nunca había sido visto en redes sociales , el cual él mismo capturó durante uno de los momentos de descanso de la selección en Sudáfrica durante el Mundial 2010 , que disputaron bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona.

Junto al Galo, Messi y Maxi, también aparece Martín Demichelis , quien también registró imágenes con tu teléfono celular. En el clip, se ve cómo la Fiera tomó una pelota Jabulani y comenzó a hacer jueguitos arriba de una cama, hasta que se la pasó a la Pulga .

A punto de cumplir 23 años, Messi ya había dejado en claro todo su talento al mundo entero, pero seguía siendo apenas un joven futbolista con mucho recorrido por delante. Deslumbrados ante la magia del 10, sus tres compañeros fueron testigos de primera mano de un lindo recuerdo de la selección .

El video de Messi y Maxi Rodríguez

“Mundial 2010, un video que nunca había compartido. La habitación con Martín Demichelis. Ahí entra Maxi Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble, y después arranca Leo Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, comenzó Gutiérrez en su posteo en Instagram.

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El Galgo integró el plantel de Maradona que disputó la Copa del Mundo y acompañó a Messi en su segunda experiencia mundialista, en la única edición en la que no logró anotar goles.

“Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani jajajaja”, bromeó el exvolante argentino, y destacó que “también suma magia” la canción de Los Nocheros que suena de fondo.