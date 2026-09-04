"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

El gobernador de Santa Fe opinó que “fue correcto el enfoque” sobre las islas que hizo Milei en su mensaje en cadena nacional

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , respaldó este viernes los anuncios del presidente Javier Milei respecto de las Islas Malvinas y coincidió en la necesidad de avanzar en el Congreso nacional con herramientas legales y sanciones económicas contra la explotación ilegal de recursos en el archipiélago austral .

“La causa de Malvinas es un tema de relevancia en lo que es la identidad colectiva del pueblo” , aseguró el jefe de la Casa Gris respecto de la cadena nacional del presidente.

“Creo que fue correcto el enfoque que le dio el presidente para trabajar a través del Congreso con normas que nos permitan sancionar económicamente, no solo mediante Cancillería, a las empresas que de manera ilegítima e ilegal lleven adelante explotaciones en lo que es un territorio nacional usurpado por los ingleses ”, expresó.

En esa línea, Pullaro indicó: “Defendemos siempre la causa de Malvinas, los recursos naturales, y ratificamos como gobierno provincial que las Malvinas son nuestras ”.

“El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier Estanislao López, quien le exigió a (Juan Manuel de) Rosas, que era el encargado de las relaciones internacionales en el país, en un momento en que no se había constituido todavía el Estado nacional, que lleve adelante a través de Cancillería los tratados necesarios para recuperar las islas”.

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“Imagínense cuál será la posición de Santa Fe siempre en este tema”, completó Pullaro. De ese modo, ratificó la defensa de la causa soberana y destacó el rol histórico de la provincia en el reclamo territorial.

El gobernador hizo declaraciones a la prensa durante la última jornada del Santa Fe Business Forum, cuya tercera edición proyecta exportaciones por casi 40 millones de dólares.

Durante cinco días participaron 250 compradores de 50 países, se realizaron 55 circuitos técnicos en 60 localidades y asistieron más de 40 fondos de inversión y 300 startups.