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Newell's concentró para el clásico con el refuerzo Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Frank Kudelka citó la poco frecuente cifra de 26 futbolistas para la concentración que comenzó este sábado

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

5 de septiembre 2026 · 17:54hs
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Santiago Solari se incorporó a Newells en la semana y es probable que sea titular.

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Santiago Solari se incorporó a Newell's en la semana y es probable que sea titular.

Newell's concentró a 26 futbolistas desde este sábado para el partido contra Central en el Gigante. Es una cifra poco habitual, pero que se acostumbra para un compromiso como el clásico. Las novedades son Santiago Solari, quien se incorporó en la semana y sería titular, y Walter Núñez, ausente desde la 2ª fecha por un esguince severo de tobillo derecho.

La presencia de Solari no sorprende. Desde que se sumó al club y empezó a entrenar el miércoles con sus nuevos compañeros, se esperaba que el delantero sea uno de los convocados. Incluso, Frank Kudelka tendría en mente que aparezca entre los once, en reemplazo de Thomas Ríos.

Con la confirmación de los jugadores que concentraron por parte del club del Parque, también se conoció que Solari utilizará el dorsal 32 en su camiseta, el mismo que usara el goleador histórico rojinegro Ignacio Scocco

>> Leer más: Newell's: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

El juvenil ocupaba el puesto que dejó Núñez en la 2ª fecha por una lesión de tobillo. Núñez se perdió 5 partidos, se recuperó y ahora fue convocado para el encuentro en Arroyito.

Los elegidos por Kudelka

Los concentrados en Newell's son: Josué Reinatti y Gabriel Arias (arqueros); Ian Glavinovich, Martín Ortega, Lucas Carrizo, Lautaro Giannetti, Oscar Salomón, Franco Escobar, Bruno Cabrera y Jerónimo Russo (defensores); Luca Regiardo, Davis Sotelo, Alan Soñora, Mateo García, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Rodrigo Herrera, Lucas Gómez y Blas Benedetto (mediocampistas); Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari, Walter Nuñez, Francisco Scarpeccio, Thomas Ríos y Juan Ignacio Ramírez (delanteros).

De suplente a no concentrar

Entre los 26 jugadores no está Valentino Acuña. Si bien en el torneo apenas jugó en los instantes finales contra Boca por la 3ª fecha, fue suplente en los cuatro partidos siguientes, incluso en la última fecha. Era considerado para estar en el banco. Pero el entrenador decidió que en esta oportunidad no concentre.

La fecha pasada, para la visita a Estudiantes en La Plata, concentraron 24 futbolistas y no estuvo Glavinovich. Para el clásico en el Gigante sí concentró con sus compañeros desde este sábado en el hotel Jorge Griffa de Bella Vista.

Para el partido del domingo, a las 14.45, la formación titular rojinegra sería con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

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