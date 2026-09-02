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Primera C: el clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará el domingo 13 en el Gabino Sosa

El Charrúa y Salaíto se enfrentarán en Tablada a partir de las 15. En la primera rueda igualaron 0-0 en el barrio Sarmiento

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

2 de septiembre 2026 · 17:21hs
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Primera C. Central Córdoba  y Argentino se enfrentarán

Primera C. Central Córdoba  y Argentino se enfrentarán, el domingo 13 de septiembre, a las 15 en el Gabino Sosa

El clásico del ascenso entre Central Córdoba y Argentino tiene día y hora de disputa. Así lo confirmó la entidad charrúa en el marco de la 28ª fecha del torneo de Primera C. Charrúas y salaítos volverán a enfrentarse el domingo 13 de septiembre a partir de las 15 en estadio Gabino Sosa.

"El clásico entre Central Córdoba y Argentino se jugará dentro de 11 días en el Gabino Sosa y será con público de ambas parcialidades, como fueron los tres anteriores encuentros. La próxima semana se brindarán los detalles", adelantó Omar Vicente, presidente de Central Córdoba.

Cuarto enfrentamiento en la Primera C

Será el cuarto enfrentamiento entre el Matador y el Albo en la categoría. Los primeros en la Primera C se jugaron en la temporada 2024, ambos con público de ambos equipos. Y en la actual temporada, igualaron 0-0 en el barrio Sarmiento y también con ambas hinchadas.

Los clásicos entre salaítos y charrúas son encuentros especiales porque se juegan por el honor de las dos barriadas, Tablada y Sarmiento. Es un espectáculo donde muchos futboleros de Rosario quieren estar presentes con los clubes que participan en los torneos de ascenso de AFA.

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Con distintas realidades

A seis fechas de finalizar la etapa clasificatoria, ambos equipos llegan con presentes diferentes. El Matador actualmente está en zona de Reducido con una racha de seis encuentros sin perder, con cinco triunfos y un empate. En la previa del clásico, será local ante El Porvenir, el sábado a las 15.

El panorama del Salaíto es muy complicado. Está último en la Zona A con 22 puntos y muy comprometido en la zona de descenso. Si hoy finalizara el campeonato, estaría jugando con el último de la Zona B, que es Muñiz, para no perder la categoría y sufrir un año de desafiliación. Pero antes de ir a Tablada debe visitar a Victoriano Arenas, el sábado a las 15 por la fecha 27.

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