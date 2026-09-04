La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

La primera semana de septiembre comenzó con una advertencia sobre el incremento de los incendios en las islas del Delta del río Paraná . El aumento quedó expuesto este jueves dentro de un relevamiento del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .

De acuerdo al reporte del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias, el fuego afectó más de 500 hectáreas en territorio entrerriano . El área dañada se extiende hacia el sur desde sectores ubicados frente a San Lorenzo.

El análisis de imágenes satelitales permitió detectar múltiples focos a unos 15 kilómetros al este del Gran Rosario . Sin embargo, también aparecieron otros puntos rojos a la altura del límite con la provincia de Buenos Aires.

La mayoría de los incendios detectados este jueves se distribuyen al norte de la ruta del puente Rosario-Victoria. Sólo unos pocos están más cerca de la ciudad entrerriana en el mapa del humedal.

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En total, este jueves había casi 534 hectáreas afectadas por el fuego al este del brazo principal del Paraná. La cifra casi se duplica si se suman las 396 ha de los terrenos ubicados frente a Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución. Los puntos de calor más próximos están en inmediaciones de esta última ciudad.

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El secretario del Área de Política Ambiental de la UNR, Matías de Bueno, se mostró convencido de que los incendios son intencionales. "Claramente, alguien los enciende. En nuestra región no se enciende solo el fuego. Hay mucha mucha vegetación en la zona de humedales por las condiciones climáticas que hemos tenido a lo largo de estos meses. Evidentemente, se está utilizando el fuego para generar una limpieza", explicó.

El abogado rosarino advirtió que el problema "debe atacarse rápidamente" porque no hay lluvias a la vista en el pronóstico meteorológico a corto plazo. Al respecto, apuntó: "Si nos ponemos a ver, a lo largo de cuatro o cinco días se fueron duplicando permanentemente la cantidad de hectáreas que se fueron incendiando".