La Capital | La Ciudad | incendios

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

Especialistas de la UNR detectaron más de 500 hectáreas afectadas por el fuego desde San Lorenzo hasta Rosario

4 de septiembre 2026 · 14:38hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los incendios empezaron a ganar terreno desde el último martes.

Celina Mutti Lovera / Archivo La Capital

Los incendios empezaron a ganar terreno desde el último martes.

La primera semana de septiembre comenzó con una advertencia sobre el incremento de los incendios en las islas del Delta del río Paraná. El aumento quedó expuesto este jueves dentro de un relevamiento del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

De acuerdo al reporte del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias, el fuego afectó más de 500 hectáreas en territorio entrerriano. El área dañada se extiende hacia el sur desde sectores ubicados frente a San Lorenzo.

El análisis de imágenes satelitales permitió detectar múltiples focos a unos 15 kilómetros al este del Gran Rosario. Sin embargo, también aparecieron otros puntos rojos a la altura del límite con la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es la superficie afectada por los incendios en las islas?

La mayoría de los incendios detectados este jueves se distribuyen al norte de la ruta del puente Rosario-Victoria. Sólo unos pocos están más cerca de la ciudad entrerriana en el mapa del humedal.

En total, este jueves había casi 534 hectáreas afectadas por el fuego al este del brazo principal del Paraná. La cifra casi se duplica si se suman las 396 ha de los terrenos ubicados frente a Ramallo, San Nicolás y Villa Constitución. Los puntos de calor más próximos están en inmediaciones de esta última ciudad.

>> Leer más: El parque acuático de Rosario estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

El secretario del Área de Política Ambiental de la UNR, Matías de Bueno, se mostró convencido de que los incendios son intencionales. "Claramente, alguien los enciende. En nuestra región no se enciende solo el fuego. Hay mucha mucha vegetación en la zona de humedales por las condiciones climáticas que hemos tenido a lo largo de estos meses. Evidentemente, se está utilizando el fuego para generar una limpieza", explicó.

El abogado rosarino advirtió que el problema "debe atacarse rápidamente" porque no hay lluvias a la vista en el pronóstico meteorológico a corto plazo. Al respecto, apuntó: "Si nos ponemos a ver, a lo largo de cuatro o cinco días se fueron duplicando permanentemente la cantidad de hectáreas que se fueron incendiando".

Noticias relacionadas
La línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste cambian sus recorridos en barrio Urquiza

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

El directivo de 48 años trabajaba en la cadena global de Wyndham.

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

La escuela secundaria de Maipú al 3300 sigue adelante con las clases tras el incidente.

Una gresca entre estudiantes de una escuela de zona sur terminó con un adolescente herido

el largo viaje de guille: desde la escuela media de la unr hasta el instituto balseiro

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

El parque acuático estará terminado a fin de año: Vamos a llegar al verano

El parque acuático estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Lo último

El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López, recordó Pullaro

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

La arquera de una ciudad del interior santafesino que irá al Mundial Sub-20: De chica jugaba de 9

La arquera de una ciudad del interior santafesino que irá al Mundial Sub-20: "De chica jugaba de 9"

Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

El hombre tenía 48 años y pasó seis días internado de Buenos Aires. Su familia criticó la respuesta del servicio de emergencias médicas
Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después
Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento
La Ciudad

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste
La Ciudad

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Milei: Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas
Política

Milei: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre Malvinas"

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial
Política

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

El parque acuático estará terminado a fin de año: Vamos a llegar al verano

El parque acuático estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

El banderazo de Newells se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

Ovación
Así se jugará la octava fecha del torneo Clausura: partidos, días, horarios, TV y árbitros
Ovación

Así se jugará la octava fecha del torneo Clausura: partidos, días, horarios, TV y árbitros

Así se jugará la octava fecha del torneo Clausura: partidos, días, horarios, TV y árbitros

Así se jugará la octava fecha del torneo Clausura: partidos, días, horarios, TV y árbitros

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

El inédito video de Messi y Maxi Rodríguez haciendo jueguitos en una concentración

Antes del clásico mayor, Newells sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Antes del clásico mayor, Newell's sacó ventaja ante Central en las inferiores de la Rosarina

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: lo que se sabe hasta ahora del crimen seguido de suicidio

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La Ciudad
La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas
La Ciudad

La mala costumbre: septiembre empezó con muchos incendios en las islas

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Lanzan un nuevo paro en las universidades nacionales para reclamar la ley de financiamiento

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Dos colectivos cambian y amplían su recorrido en la zona oeste

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

Un hotelero de Rosario se desvaneció cerca del final de una maratón y murió días después

El parque acuático estará terminado a fin de año: Vamos a llegar al verano
La Ciudad

El parque acuático estará terminado a fin de año: "Vamos a llegar al verano"

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes
La Ciudad

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis
Policiales

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

El banderazo de Newells se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

Por Hernán Cabrera
Ovación

El banderazo de Newell's se hizo sentir en el Coloso del Parque: quién se llevó todos los aplausos

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, la duda para armar el once está en el jugador que más clásicos ganó

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18
La Región

Un video muestra el momento del choque múltiple en la ruta 18

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora
Economía

En la provincia hay unos 412 mil deudores en situación de mora

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora
Economía

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años
Información General

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario
Información General

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Trump comenzará a construir su propio arco del triunfo en Washington
El Mundo

Trump comenzará a construir su "propio" arco del triunfo en Washington

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción
Política

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
La Ciudad

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció
La Ciudad

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas
Información General

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas