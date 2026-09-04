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El tiempo en Rosario: el viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Se espera un sábado con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del sur, que dejarán un domingo muy frío, con registros cercanos a 0º

4 de septiembre 2026 · 22:37hs
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El viento volverá a dominar el tiempo en Rosario.

El viento volverá a dominar el tiempo en Rosario.

A poco de que arranque la primavera, el tiempo sigue con fluctuaciones en la ciudad. Las mañanas son templadas y las tardes más agradables, aunque para este fin de semana se espera que, de nuevo, se produzca un marcado descenso en las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un sábado que arrancará con algunas nubes pasajeras y se mantendrá bajo esas condiciones durante el resto del día. La temperatura mínima será de 7º, mientras que la máxima llegará a los 15º.

La nota la dará el viento porque, entre la mañana y la tarde, se espera que sople desde el sur con ráfagas que llegarán a los 50 kilómetros por hora (km/h).

>> Leer más: La OMM extendió la duración de El Niño intenso y anticipó que será un fenómeno "muy fuerte"

Hacia la noche de sábado, la intensidad del viento bajará pero dará paso a un pronunciado descenso en los termómetros. Para el domingo, se espera que el cielo esté mayormente despejado, aunque las temperaturas serán casi invernales: la máxima apenas llegará a los 13º y la mínima bajará hasta los 3º.

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