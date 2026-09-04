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Jorge Almirón se inclinaría por Enzo Copetti y haría otras variantes en el mediocampo

El técnico de Central pondría al jugador que haga más desgaste en lugar de Marco Ruben y haría otros movimientos para recibir a Newell's en el clásico.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

4 de septiembre 2026 · 18:40hs
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Jorge Almirón da indicaciones en el último Central-Gimnasia.

Jorge Almirón da indicaciones en el último Central-Gimnasia.

Central necesita salir a buscar el partido, de eso no hay dudas. Y en eso no tiene nada que ver el rival de enfrente, sino la propia necesidad de recuperar rápido el norte. Por lo tanto, la presión alta es fundamental y eso, en la práctica, se traduciría en el ingreso de Enzo Copetti por Marco Ruben. Esa variante estaría imaginando el DT Jorge Almirón.

La necesidad canalla no tiene nada que ver con la historia, que tiene una estadística importante sobre Newell's en los últimos tiempos. Tiene que ver con un presente dubitativo, que como golpes duros se tradujo en derrotas importantes, y con una final por delante que debe encontrarlo mejor pertrechado.

La peor de las derrotas fue sin dudas la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, en San Pablo ante Corinthians. Pero también la que le siguió en el Gigante, justo antes del clásico, ante Gimnasia, con el empate en Córdoba en el medio. En tres semanas jugará la Supercopa Internacional ante Estudiantes y precisa el espaldarazo del encuentro ante Newell's.

De ahí que Almirón probablemente sacará a Marco Ruben y meterá a Copetti para que haga el desgaste, con un armado en la mitad de la cancha que respalde esa presión.

Los otros cambios posibles en Central

En ese sentido, Franco Ibarra es número puesto y lo más probable es que el uruguayo Alan Rodríguez también, saliendo Giovanni Cantizano. Entre Federico Navarro y Vicente Pizarro está la duda.

Con Navarro presionaría más alto y Pizarro es un armador, que reinicia juego hacia atrás y es del gusto total de Almirón. Pero el primero sería el que tiene más chances, ya que Alan Rodríguez sería el encargado de llevar más juego.

Adelante, entonces, estarían Ángel Di María y Jaminton Campaz por los costados sin tanta obligación de marca, y Copetti arriba.

En tanto, Agustín Sández parece que llegará a tiempo, por lo que será la defensa ideal que hoy tiene en mente Almirón. Con Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila y el paraguayo. Entrenó bien en la semana y de mínima concentrará.

El probable equipo entonces sería con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández o Alexis Soto, Federico Navarro o Vicente Pizarro, Franco Ibarra y Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

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