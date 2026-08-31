Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido

El Charrúa visitará a Fénix y el equipo de la familia Messi será local ante Atlas en el Griffa. Los cotejos se jugarán este lunes, a las 15 por la Primera C

Primera C. Central Córdoba visita a Fénix en busca de los tres puntos para ingresar al Reducido.

Con diferentes panoramas y con el objetivo de clasificar a Reducido final, Central Córdoba y Leones FC y en el marco de la 26 ª fecha de la Primera C , jugarán sus encuentros, uno fuera de casa y el otro en el complejo Jorge Griffa . Los partidos se jugarán este lunes, comenzarán a las 15 y serán fundamentales para la Zona B.

Para el charrúa dirigido por Arnaldo Sialle no hay margen error en las próximas 7 jornadas que debe afrontar, sí quiere cumplir con el objetivo de clasificar entre los siete primeros equipos. El primer escalón que debe sortear es al equipo Fénix fuera del Gabino Sosa y con el arbitraje de Iván Castelú Coca.

Lo importante para el Matador es que llega al encuentro ante Fénix con una racha de cinco encuentros sin perder con 4 victorias y una igualdad fuera de Tablada.

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Paulo Killer regresa al equipo

Con el respecto al equipo, el técnico Charrúa realizará una variante táctica con el regreso de Paulo Killer en lugar de Mateo Yaszczuk en defensa. El resto del equipo será el mismo que derrotó a Sportivo Barracas por 2 a 1

El once del Matador iría con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Luca Pasinato, Paulo Killer y Stéfano Pizzio; Marcos Córdoba, Facundo Galli, Benjamín Gallucci y Joaquín Messi; Aaron Quijano y Diego Barrionuevo.

Leones ante Atlas en Griffa

Los dirigidos por Alejandro Ojeda (técnico interino) buscarán los tres puntos ante Atlas para quedar muy posicionado cuando restan 7 jornadas. El posible equipo será con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Gonzalo Gómez y Galo Bernardini; Juan Vieyra, Franco Tanneur, Denis Rodríguez y Alejo Fernández; Cristian Bonesso y Gustavo Britos. El árbitro será Mateo Bocaccia.