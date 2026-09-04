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Los once de Newell's para el clásico: Kudelka apostaría por un pleno con el debut de Solari

En Newell's toma fuerza la chance de que haya un debut y sea en el máximo partido de la ciudad. Sería Santiago Solari.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

4 de septiembre 2026 · 21:43hs
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Santiago Solari fue presentado el miércoles en Newells y podría ser de la partida ante Central.

Santiago Solari fue presentado el miércoles en Newell's y podría ser de la partida ante Central.

En Newell's el hermetismo es total en cuanto al probable equipo titular, de cara al gran clásico del domingo, a las 14.45, en el Gigante de Arroyito, con arbitraje Yael Falcón Pérez. Pero toma fuerza la chance de que haya un debut con la camiseta rojinegra y en el máximo partido de la ciudad: Santiago Solari.

Sí, el delantero que fue presentado este miércoles como refuerzo rojinegro, procedente de Racing, sería uno de los extremos del equipo de Kudelka.

Y de concretarse este ingreso el armado ofensivo de Newell’s sería más que interesante, con Walter Mazzantti en la derecha, Facundo Guch en el centro, Solari en la izquierda y como faro de área el Zorro Cóccaro.

Todos jugadores con experiencia y rodaje, a excepción del prometedor juvenil Facu Guch. Y con Mazzantti y Solari con muy buen uno contra uno en ataque, en lo que puede ser una potencial carta de desequilibrio para el club del Parque.

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Cambio en Newell's: Solari por Ríos

Claro que Solari (28 años) en caso de ingresar desde el inicio lo haría por el juvenil Thomas Ríos, de más que aceptable rendimiento en la mayoría de los partidos que le tocó jugar en la primera leprosa.

Kudelka de esta manera apostaría por más experiencia al igual que en otros lugares de la cancha, como en el caso del mediocampo. Allí, como ante Estudiantes en el cero a cero de la fecha pasada en La Plata, el acompañante de Luca Regiardo sería Rodrigo Herrera, en lugar del juvenil Jerónimo Gómez Mattar.

Mientras que en la defensa, el director técnico seguiría con la misma línea de ir a lo más seguro desde la experiencia y el rodaje en primera división.

Los cuatro del fondo sería Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo (ingresaría por Bruno Cabrera) y se mantendría Franco Escobar en la banda izquierda de la retaguardia.

Mientras que el arco continuará Josué Reinatti, uno de los jugadores leprosos de mejor rendimiento en lo que va del Clausura.

Los once para el clásico

Pasando en limpio el once leproso para enfrentar al Canalla serían: Reinatti; Ortega, Giannetti, Carrizo y Escobar; Herrera y Regiardo; Mazzantti, Guch y Solari; y Cóccaro.

Con estas cartas y con el lógico margen de error por el par de días que restan hasta el clásico del domingo, el rojinegro irá por la victoria al Gigante de Arroyito.

Newell’s entrenó el viernes por la mañana en Bella Vista y repetirá este sábado también en horario matutino, para luego quedar concentrado en el hotel del predio Jorge Bernardo Griffa.

El domingo habrá un desayuno/almuerzo por el horario especial del clásico y la delegación partirá pasado el mediodía rumbo a Arroyito.

Se espera, como es habitual en los clásicos de visitante, que los hinchas despidan al plantel en la puerta del predio de Bella Vista.

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