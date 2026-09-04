Violencia de género: "Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Alison C. recibió el alta luego de ser atacada por su novio el 20 de agosto en un departamento de barrio Abasto. El padre de la joven advirtió sobre "las alertas o indicios" previos

Violencia de género: "Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un ataque.

Alison C., la joven de 18 años que fue víctima de un intento de femicidio en barrio Abasto, recibió el alta este jueves tras estar internada dos semanas. En medio de un proceso de recuperación favorable, el padre de la chica alertó sobre la importancia de advertir las alertas en contextos de violencia de género .

El 20 de agosto, cuando Alison fue apuñalada por su novio, el pronóstico médico era desesperanzador. Sin embargo, con el paso de los días, la joven se estabilizó y comenzó a recuperarse de las casi 30 lesiones de arma blanca en su cuerpo.

Este jueves, los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) le dieron el alta y Alison volvió a su casa. "La evolución que tuvo y cómo llegó a estar hoy es algo increíble" , contó su padre Fernando en diálogo con LT8 .

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Alertas de violencia de género

El padre de Alison contó que en el proceso por delante será tan importante la recuperación física como el apoyo psicológico: "El acompañamiento que va a tener ahora de nuestra familia es total. Y ya estamos teniendo acompañamiento externo de la parte psicológica".

En ese sentido, agregó que la joven es acompañada por profesionales de salud mental y género de áreas estatales. Además, destacó sobre la importancia de detectar a tiempo señales o indicios de violencia de género.

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"Una profesional dijo que siempre puede haber una alerta, tal vez uno no se da cuenta pero hay indicios", contó Fernando. Sin embargo no siempre esas señales están a la vista: "Nosotros lo conocimos a Luciano, compartimos el almuerzo el día de la final del mundial. No notamos nada".

"Los civiles de a pie no estamos capacitados para descubrir esas alertas. Hay que concientizar desde los lugares que se dedican a eso, por ejemplo las secretarías de género, que tengan un poco más de difusión", recomendó el hombre.

Intento de femicidio

El agresor de Alison era su exnovio, identificado como Luciano D. G., de 19 años. Hoy está preso e imputado por tentativa de homicidio triplemente calificado. De acuerdo a la evidencia y los testimonios recabados por Fiscalía, el joven y la víctima estuvieron en pareja durante cuatro meses.

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Después de la separación, Alison fue el jueves 20 de agosto al departamento que comparte con un familiar en Paraguay al 1700. Durante aquel encuentro a solas, los jóvenes discutieron en el living comedor del inmueble. A continuación, el imputado llamó a su exnovia desde la habitación con el pretexto de que quería darle un regalo.

Entonces, le pidió que se diera vuelta para sorprenderla y la atacó con un cuchillo. Alison sufrió heridas de arma blanca en el tórax, la espalda, manos, brazos, cabeza y abdomen. Si bien estaba consciente cuando la atendieron en el Heca, requirió una cirugía de tres horas para salvar su vida.