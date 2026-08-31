Primera C: triunfos de Central Córdoba y Leones FC para afianzarse en zona de Reducido

El Matador derrotó a Fénix de visitante y el equipo de la familia Messi hizo lo propio ante Atlas en el Griffa. Ambos ganaron por 1-0, por la Primera C

Primera C. Leones FC derrotó a Atlas con el gol de cabeza anotado por Gustavo Britos. El equipo de la familia Messi está tercero en la Zona B.

Primera C. Marcos Córdoba anotó el tanto en el triunfo del Matador ante Fénix por 1 a 0.

Central Córdoba y Leones FC ganaron sus respectivos encuentros, en el cierre de la 26ª fecha en la Primera C y dieron un paso fundamental para quedar en zona de Reducido. El Charrúa con el tanto de Marcos Córdoba derrotó a Fénix 1 a 0 en Libertad y el equipo de la familia Messi hizo lo propio en el predio Jorge Griffa ante Atlas, con el gol de Gustavo Britos.

A seis fechas para finalizar la etapa clasificatoria, Central Córdoba y Leones FC lograron dos triunfos muy importantes para intentar clasificar entre los siete (7) primeros de la Zona B. Leones quedó tercero con 40 puntos y el Matador quinto con 36 unidades.

Con la obligación de sumar de a tres, el equipo de Cacho Sialle salió decidido en busca de la victoria desde el primer minuto. El Charrúa comenzó a llegar con peligro al arco de Fénix, con los remates de Barrionuevo y Marcos Córdoba.

El trámite se hizo parejo y en el cierre de la etapa inicial, llegó el perfecto centro de Stéfano Pizzio y de arremetida apareció Marcos Córdoba, quien con un soberbio cabezazo estampó el 1 a 0 para el Matador.

El Charrúa hizo un partido inteligente

En el complemento, el Matador jugó tranquilo, hizo circular la pelota y cuando se lo propuso llegó con peligro al arco de Marcos Jara. Con el correr de los minutos, la visita se acercó con los remates de Quijano y Gallucci, pero otra vez el golero se quedó con los sendos disparos.

En el final, Fénix fue en busca de la igualdad pero chocó la férrea defensa de los azules. Ganó Central Córdoba un partido fundamental para quedar entre los siete primeros y clasificar al Reducido final por el segundo ascenso a la Primera B.

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Leones FC recibió a Atlas en el Griffa

En su tercera presentación como local en las instalaciones de Newell's, el equipo de la familia Messi derrotó a Atlas por la mínima diferencia. El tanto lo anotó Gustavo Britos, a los 28', con un espléndido cabezazo tras un preciso centro desde la izquierda efectuado por Cristian Bonesso.

Sobre los 39' el local se quedó con diez por la expulsión de Patricio Acevedo y a pesar de la inferioridad numérica, Leones FC pudo aumentar cuando Britos quedó solo ante Grierger y su remate salió desviado.

El equipo de la familia Messi jugó tranquilo

El segundo tiempo arrancó con Atlas jugando en el campo de Leones, que trató de llegar con peligro al arco de Alegre pero le faltó la puntada final en los últimos metros.

Por su parte, el equipo dirigido por Alejandro Ojeda, que jugó todo el segundo tiempo con 10 jugadores, contó con tres situaciones para aumentar, con los remates de Bonesso y Britos, pero los tiros salieron desviados.

En el final, Atlas buscó la igualdad, tiró muchos centros pero ahí apareció la defensa del equipo de Alvear para rechazar los embates visitantes.

Con Alejandro Ojeda, Leones ganó tres cotejos claves

Leones FC ganó un partido clave ante Atlas por 1 a 0 y quedó muy bien posicionado en la lucha por clasificar al Reducido final. Párrafo aparte para el técnico Alejandro Ojeda, quien tomó las riendas del equipo en un mal momento y en los cuatro partidos disputados, ganó en tres ocasiones y perdió el restante.