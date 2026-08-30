Argentino rescató un punto ante Centro Español, pero sigue en zona de descenso.

El Salaíto igualó 1 a 1 con Centro Español en un partido clave por la permanencia en la Primera C

Con la necesidad de salir del fondo de la zona A, Argentino volvió a barrio Sarmiento y recibió a Centro Español, en el marco de 26 fecha del Segundo Torneo de la Primera C. Igualaron 1 a 1.

El Albo, último de la Zona A con 22 puntos estaba obligado de sumar los tres para igualar la línea de J. J. Urquiza y Deportivo Paraguayo, ambos con 24 unidades, cuando restan al 7 fechas para finalizar la etapa clasificatoria. El panorama antes de rodar la pelota era muy complicado para los dirigidos de Leonardo Acoglanis.

Desde el primer minuto, la visita tomó la iniciativa con la movilidad de su mediocampo y a los 10' , llegó con peligro con el remate de Adrián Arrighi, pero el balón salió besando el travesaño.

Con el correr de los minutos, el dueño de casa acomodo las líneas y comenzó merodear por el arco del Gallego. A los 17', tras un córner ejecutado por Bartalini, llevó el cabezazo de Juan Cisneros y el balón salió al lado del palo izquierdo .

Argentino tuvo dos claras

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Argentino siguió manejando el trámite y contó con dos chances para anotar con los remates de Correa y Guiñazú, pero a los dos jugadores les faltó tranquilidad y puntería en la puntada final.

Y cuando la etapa se moría llegó el saque de arco para la visita, la pelota cruzó todo el campo, la recibió Galarza entre 4 jugadores del Salaíto, habilitó a Brian Hernández, quien con soberbio zapatazo de 25 metros venció a Olivera, para poner el 1 a 0.

Después no hubo tiempo para más y con el triunfo de Centro Español se fueron al descanso.

Argentino logró empatar

El complemento comenzó con la visita bien parada en todas sus líneas y todo lo contrario fue Argentino, que jamás se metió en partido. Hasta los 65' el trámite fue muy chato y aburrido, y no hubo situaciones de peligro sobre los arcos.

Sobre los 68' en la primera llegada, el local logó a la igualdad con el tanto de cabeza de Joaquín Galimberti para poner el 1 a 1 para todo el desahogo de la parcialidad local.

Tras conseguir la igualdad, el Salaíto con amor propio fue en busca de la victoria y contó con tres oportunidades a los 80', 83 ' y 85' con los remates de Bartalini y dos tiros de Juan Cantiani, que fueron rechazados por la defensa visitante al córner.

En los minutos finales el encuentro se hizo de ida y vuelta, pero a los equipos le faltaron ideas. Argentino rescató un punto ante un rival muy complicado. La situación no cambia, y pese a la igualdad el equipo de barrio Sarmiento sigue en el fondo de la zona A y con peligro de descenso.

J. J. Urquiza, con 24 puntos, visita este lunes, a las 15, a Sacachispas. Mientras que Paraguayo también acumula 24 puntos.