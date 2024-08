Primera C: Argentino de Rosario y Central Córdoba tienen la misión de no perder protagonismo

Este martes desde las 15, Argentino de Rosario será local de Lugano, y Central Córdoba visitará a Deportivo Paraguayo en la 7ª fecha del torneo de Primera C

Argentino de Rosario y Central Córdbba buscan volver al triunfo en el Clausura de Primera "C".

Argentino de Rosario y Central Córdoba, 3º y 4º en el torneo Apertura de Primera C, no arrancaron nada bien el Clausura y necesitan enderezarse rápido para no perder el tren de un campeonato largo que ofrece pocos incentivos.