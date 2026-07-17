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Primera C: Argentino derrota a Yupanqui en Ciudad Evita

Con el golazo de Thiago Bartalini, el elenco dirigido por Leonardo Acoglanis le gana a el Trapero 1 a 0, en el arranque de la 20ª fecha en la Primera C

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de julio 2026 · 16:50hs
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Primera C. El Salaíto le gana a Yupanqui con un golazo de Thiago Bartalini

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C. El Salaíto le gana a Yupanqui con un golazo de Thiago Bartalini, en el inicio de la 20ª fecha.

Argentino derrota a Yupanqui en Ciudad Evita con el zapatazo de Thiago Bartalini a los 17' del primer tiempo, en el marco de la 20ª fecha de la Primera C. El encuentro corresponde al choque Interzonal de la Zona A y B y cuarto de las revanchas. Los albos aprovecharon la única situación y se fueron al descanso con la ventaja por 1 a 0.

Con diferentes realidades el Trapero y el Salaíto vuelven a enfrentarse en Ciudad Evita y en el último encuentro disputado en agosto del 2025 entre ambos equipos, los albos se alzaron con gran triunfo por 4 a 0.

Cuatro cambios realizó Acoglanis

El técnico Leonardo Acoglanis dispuso 4 cambios con respecto al último partido que perdió ante Alem 2-0. Ingresaron Manuel González, Facundo Velazco, Ignacio Cantero y Bautista Cantiani.

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Desde el inicio, el dueño de casa tomó la iniciativa, se adelantó en el terreno y llegó en tres oportunidades con los remates de Colángeno, Meloño y Galeano pero apareció en escena Olivera para quedarse con los tiros.

Argentino, llegó y marcó

Cuando todo era de Yupanqui, llegó la primera incursión del Albo al campo local en una buena jugada colectiva y a los 17' apareció el zapatazo de Thiago Bartalini tras un perfecta habilitación de Bautista Cantiani para poner el 1 a 0 para los salaítos.

Tras la apertura del marcador, la visita manejó el balón, jugó lejos de Olivera y cuando se lo propuso trató de llegar con peligro al arco de Castro López.

El golero Olivera, figura del Albo

Después, el Trapero volvió a ser el dueño del trámite y contó con dos situaciones clara para igualar, a los 27' Colángelo remató desviado en una inmejorable posición y a los 29', Meloño exigió a Olivera con remate esquinado pero el guardavalla mandó el balón al córner.

El resto de la primera etapa se hizo de ida y vuelta, el local trató de buscar la igualdad de todo forma pero chocó con la gran tarde de Olivera. Por su parte, los dirigidos por el Toto Acoglanis aprovecharon la única situación para irse al descanso por 1 a 0 con el golazo de Bartalini.

Yupanqui salió en busca igualdad

El complemento comenzó con el equipo local con una vocación ofensiva y chocó con las soberbias atajadas de Francisco Olivera, quien en dos oportunidades se quedó con los remates de Meloño y Portillo.

Con el correr de los minutos, el Trapero fue dueño de las acciones, acorraló al Salaíto y tuvo tres chances para igualar pero los remates salieron desviados.

Correa vio la roja y Sala se quedó con 10

En el mejor momento del local llegó la roja para el colombiano Manuel Correa y el Albo se quedó con diez para disputar el resto del complemento.

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