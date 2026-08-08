Los Pumas se enfrentan a Sudáfrica en un durísimo test match, con ausencias y un debut

El entrenador de la selección argentina, Felipe Contepomi, le dio descanso a varias figuras. El tucumano Francisco Moreno será el Puma Nº 909 de la historia

Los jugadores de Los Pumas, en una de las últimas prácticas en la cancha de Vélez antes de recibir a Sudáfrica.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas , afrontará hoy un exigente test match ante Sudáfrica. El entrenador del equipo nacional, Felipe Contepomi, decidió darles descanso a la mayoría de los rugbiers que juegan en Francia y hará debutar al pilar tucumano Francisco Moreno.

Además, podría haber otros estrenos individuales en el partido ante los sudafricanos. El test match se disputará en el estadio José Amalfitani de Vélez, a partir de las 16.

La falta de experiencia será una de las características principales en la formación elegida por Contepomi ya que Bejamín Grondona, Joaquín Moro, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo y Gerónimo prisciatelli comenzarán como titulares pese a contar con cinco partidos internacionales o incluso menos.

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Uno que vuelve y aporta experiencia

Además, se producirá el regreso de Tomás Lavanini, quien no juega en Los Pumas desde el Rugby Championship de 2024. El jugador fue convocado precisamente por su experiencia y también por su potencia, que serán esenciales para enfrentar al pack sudafricano.

El segunda línea surgido en Hindú volverá a compartir formación con Guido Petti, con quien integra una de las parejas de segunda lìnea más utilizadas en la historia de Los Pumas.

Ante la ausencia de Tomás Albornoz, quien debe cumplir con una suspensión, el entrenador puma decidió utilizar nuevamente a Santiago Carreras como apertura. En tanto, la posición de fullback será ocupada por Prisciantelli.

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Suplentes que aún no debutaron

Entre los suplentes aparecen además tres jugadores que todavía no debutaron en Los Pumas: Juan Martín Scelzo, Leones Oviedo y Juan Penoucos.

La renovación del equipo para el compromiso contra Sudáfrica tiene al Mundial como gran objetivo. La Copa Mundial de Rugby 2027 se jugará en Australia del 1 de octubre al 13 de noviembre del próximo año con la participación, por primera vez, de 24 equipos.

El debutante Moreno surgió en Lince y actualmente es jugador de Tarucas, en el Super Rugby Américas. El tucumano tendrá un tremendo desafío: será el pilar derecho frente a uno de los scrums más poderosos del mundo.

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Así forman Los Pumas

La formación argentina para jugar ante Sudáfrica será la siguiente:

Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera (capitán), Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

En el banco estarán Oviedo, Mayco Vivas, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Penoucos, Scelzo, Agustín Moyano y Matías Moroni.

Petti y Carreras serán vicecapitanes y el tucumano Moreno se convertirá en el Puma número 909 de la historia.