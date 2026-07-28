Los rosarinos que crean oportunidades en el fútbol universitario de Estados Unidos

Sports & Talent Studio hace de intermediario para que muchos deportistas se prueben en el fútbol de EEUU. Ofrecen servicios de scouting, negociación con entrenadores, gestión de becas y acompañamiento durante la adaptación.

Un grupo de futbolistas rosarinos encontró una interesante veta de negocios para mantenerse vinculados a la práctica deportiva y ayudar a otros jugadores a insertarse en el circuito universitario estadounidense. Martín Lozano y Jaime Segura, fundadores de Sports & Talent Studio (STS), tuvieron sus propias experiencias como deportistas en Estados Unidos. Inspirados en ese paso, tomaron la decisión de empezar a asesorar y acompañar a otros jóvenes. Más tarde, sumaron a Juan Caffaro, de paso por las divisiones inferiores de Newell´s, para colaborar en el scouting y la logística. Hoy, brindan sus servicios a unos 50 jóvenes que residen y desarrollan su actividad en EEUU.

Negocios de La Capital dialogó con Caffaro, quien cuando tenía 21 años, decidió dar un giro en su carrera deportiva. Dejó atrás las divisiones formativas de NOB para buscarse un lugar en el fútbol universitario de Estados Unidos , con el objetivo de seguir vinculado al deporte mientras llevaba adelante una formación académica en management deportivo. En esa transición conoció STS y decidió unirse al equipo. Como futbolista formó parte de Barry University (Miami) y de University of North Carolina, institución que actualmente es sponsoreada por el ex astro del básquet Michael Jordan. También tuvo un paso profesional por el fútbol de Gibraltar.

Hoy, con 27 años explica la actividad de la empresa que conforma con sus dos socios: “En SBS lo que hacemos es abrirle una puerta a los futbolistas que están tratando de llegar a Primera División y que por algún motivo no pueden lograrlo . Las becas universitarias les permiten llegar al profesionalismo desde otro lado y, además, los obligan a estudiar y formarse”.

El target de la firma son jóvenes con secundario completo, es decir, a partir de 17 o 18 años. No hay un límite de edad, pero aquellos que tienen entre 18 y 24 suelen conseguir las mejores ofertas . La mayor parte de la actividad de captación y logística de la empresa está localizada en Argentina . Los jugadores locales conforman gran parte de sus clientes, pero su actividad ha llegado a futbolistas españoles, estadounidenses y uruguayos.

Una oportunidad para los deportistas rosarinos

El fútbol universitario de Estados Unidos está dividido en tres categorías con diferente jerarquía deportiva: la división 1 es la más exigente y donde se suelen buscar talentos más jóvenes, mientras que en las otras dos hay una mayor flexibilidad.

Este circuito deportivo no suele ofrecer salarios, pero dependiendo de la universidad, de las condiciones del deportista y del acuerdo alcanzado, pueden ofrecerse becas que cubran la totalidad de los gastos de residencia y formación académica. “También hay muchas organizaciones que están ayudando a los chicos y los sponsorean para que lo económico no sea un impedimento en su carrera”, afirma Caffaro.

En este punto, hace una aclaración: “Hay un mito de que solamente la gente de clase alta puede acceder a formarse en Estados Unidos. Es mentira. Muchos de nuestros jugadores no tienen esos orígenes y se encuentran jugando y estudiando al más alto nivel, con muchas posibilidades de llegar al profesionalismo”.

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Otro punto importante del esquema estadounidense está en el sistema de “draft”. Al igual que en la NBA (National Basketball League) y la NFL (National Football League), a fin de cada año, se realiza una selección de los mejores jugadores de la liga universitaria para que los clubes que integran la Major League Soccer (MLS) refuercen sus planteles profesionales. Hoy en día así es como surgen muchos de los protagonistas de la Primera División de EEUU. “En el último draft tuvimos a uno de nuestros chicos que fue seleccionado por el Houston Dinamo”, afirma Caffaro.

Un servicio 360º

La tarea de STS no está solo en la búsqueda y captación de talentos, la empresa está constituida en base a la prestación de servicios de acompañamiento y asesoría para los futbolistas. “Analizamos el perfil de cada jugador para buscar la universidad que mejor se adapte a sus objetivos. Nos encargamos también de la negociación con los entrenadores y gestionamos los trámites de documentación necesarios para la admisión”, aclara.

Por otro lado, la firma organiza sus propios eventos “showcase” en Argentina. Se trata de jornadas de características muy similares a una prueba de futbolistas. STS realiza una convocatoria para deportistas y coordinan una semana de entrenamientos y dos días de partidos de alto nivel. Todo se desarrolla bajo la mirada de entrenadores de las universidades estadounidenses que pueden captar talentos para sus equipos.

Para Caffaro, el acompañamiento no termina una vez conseguida la beca. El equipo mantiene un seguimiento permanente durante la adaptación a la vida universitaria, trabaja con las familias y procura que cada jugador pueda desarrollarse también en el plano académico y personal. “Haber pasado por esta experiencia hace que podamos hablar desde un lugar mucho más genuino y empático”, sostiene.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa a los numerosos jóvenes que quedan fuera del camino tradicional hacia la Primera División. Sin garantizar el acceso al profesionalismo, el circuito universitario permite continuar compitiendo en un nivel exigente y, al mismo tiempo, obtener una formación que amplíe las posibilidades laborales a futuro. “Lo importante es estar preparados para ese momento y ser conscientes de que hay otros caminos”, concluye.