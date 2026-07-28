La Capital | Negocios | rosarinos

Los rosarinos que crean oportunidades en el fútbol universitario de Estados Unidos

Sports & Talent Studio hace de intermediario para que muchos deportistas se prueben en el fútbol de EEUU. Ofrecen servicios de scouting, negociación con entrenadores, gestión de becas y acompañamiento durante la adaptación.

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

28 de julio 2026 · 09:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Juan Caffaro jugando en uno de los clubes universitarios de Estados Unidos.

Foto gentileza STS

Juan Caffaro jugando en uno de los clubes universitarios de Estados Unidos.

Un grupo de futbolistas rosarinos encontró una interesante veta de negocios para mantenerse vinculados a la práctica deportiva y ayudar a otros jugadores a insertarse en el circuito universitario estadounidense. Martín Lozano y Jaime Segura, fundadores de Sports & Talent Studio (STS), tuvieron sus propias experiencias como deportistas en Estados Unidos. Inspirados en ese paso, tomaron la decisión de empezar a asesorar y acompañar a otros jóvenes. Más tarde, sumaron a Juan Caffaro, de paso por las divisiones inferiores de Newell´s, para colaborar en el scouting y la logística. Hoy, brindan sus servicios a unos 50 jóvenes que residen y desarrollan su actividad en EEUU.

Negocios de La Capital dialogó con Caffaro, quien cuando tenía 21 años, decidió dar un giro en su carrera deportiva. Dejó atrás las divisiones formativas de NOB para buscarse un lugar en el fútbol universitario de Estados Unidos, con el objetivo de seguir vinculado al deporte mientras llevaba adelante una formación académica en management deportivo. En esa transición conoció STS y decidió unirse al equipo. Como futbolista formó parte de Barry University (Miami) y de University of North Carolina, institución que actualmente es sponsoreada por el ex astro del básquet Michael Jordan. También tuvo un paso profesional por el fútbol de Gibraltar.

Hoy, con 27 años explica la actividad de la empresa que conforma con sus dos socios: “En SBS lo que hacemos es abrirle una puerta a los futbolistas que están tratando de llegar a Primera División y que por algún motivo no pueden lograrlo. Las becas universitarias les permiten llegar al profesionalismo desde otro lado y, además, los obligan a estudiar y formarse”.

El target de la firma son jóvenes con secundario completo, es decir, a partir de 17 o 18 años. No hay un límite de edad, pero aquellos que tienen entre 18 y 24 suelen conseguir las mejores ofertas. La mayor parte de la actividad de captación y logística de la empresa está localizada en Argentina. Los jugadores locales conforman gran parte de sus clientes, pero su actividad ha llegado a futbolistas españoles, estadounidenses y uruguayos.

Una oportunidad para los deportistas rosarinos

El fútbol universitario de Estados Unidos está dividido en tres categorías con diferente jerarquía deportiva: la división 1 es la más exigente y donde se suelen buscar talentos más jóvenes, mientras que en las otras dos hay una mayor flexibilidad.

Este circuito deportivo no suele ofrecer salarios, pero dependiendo de la universidad, de las condiciones del deportista y del acuerdo alcanzado, pueden ofrecerse becas que cubran la totalidad de los gastos de residencia y formación académica. “También hay muchas organizaciones que están ayudando a los chicos y los sponsorean para que lo económico no sea un impedimento en su carrera”, afirma Caffaro.

En este punto, hace una aclaración: “Hay un mito de que solamente la gente de clase alta puede acceder a formarse en Estados Unidos. Es mentira. Muchos de nuestros jugadores no tienen esos orígenes y se encuentran jugando y estudiando al más alto nivel, con muchas posibilidades de llegar al profesionalismo”.

Otro punto importante del esquema estadounidense está en el sistema de “draft”. Al igual que en la NBA (National Basketball League) y la NFL (National Football League), a fin de cada año, se realiza una selección de los mejores jugadores de la liga universitaria para que los clubes que integran la Major League Soccer (MLS) refuercen sus planteles profesionales. Hoy en día así es como surgen muchos de los protagonistas de la Primera División de EEUU. “En el último draft tuvimos a uno de nuestros chicos que fue seleccionado por el Houston Dinamo”, afirma Caffaro.

Un servicio 360º

La tarea de STS no está solo en la búsqueda y captación de talentos, la empresa está constituida en base a la prestación de servicios de acompañamiento y asesoría para los futbolistas. “Analizamos el perfil de cada jugador para buscar la universidad que mejor se adapte a sus objetivos. Nos encargamos también de la negociación con los entrenadores y gestionamos los trámites de documentación necesarios para la admisión”, aclara.

Por otro lado, la firma organiza sus propios eventos “showcase” en Argentina. Se trata de jornadas de características muy similares a una prueba de futbolistas. STS realiza una convocatoria para deportistas y coordinan una semana de entrenamientos y dos días de partidos de alto nivel. Todo se desarrolla bajo la mirada de entrenadores de las universidades estadounidenses que pueden captar talentos para sus equipos.

Para Caffaro, el acompañamiento no termina una vez conseguida la beca. El equipo mantiene un seguimiento permanente durante la adaptación a la vida universitaria, trabaja con las familias y procura que cada jugador pueda desarrollarse también en el plano académico y personal. “Haber pasado por esta experiencia hace que podamos hablar desde un lugar mucho más genuino y empático”, sostiene.

La iniciativa busca ofrecer una alternativa a los numerosos jóvenes que quedan fuera del camino tradicional hacia la Primera División. Sin garantizar el acceso al profesionalismo, el circuito universitario permite continuar compitiendo en un nivel exigente y, al mismo tiempo, obtener una formación que amplíe las posibilidades laborales a futuro. “Lo importante es estar preparados para ese momento y ser conscientes de que hay otros caminos”, concluye.

Noticias relacionadas
Alejandra y Nadia Novikov, creadoras de Mis Fabulosos Quince.

Hermanas y socias: diseñan vestidos fabulosos que se verán en una escena en Netflix

La esquina de Mitre y Córdoba se ocupó rápidamente tras la salida de Laundry.

Lo nuevo que se viene para la esquina de la peatonal Córdoba y Mitre

La heladería Cantabria fabrica cremas tradicionales, pero también tiene su versión para mascotas.

Son de Rafaela y trajeron a Rosario helados para mascotas

María de la Paz Fagotti es directora Ejecutiva del hotel y encabeza la renovación e innovación dentro de la compañía.

Plaza Real Suites Hotel abre sus puertas a los rosarinos y diversifica su oferta

Ver comentarios

Las más leídas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Lo último

Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron por primera vez sobre Juan Darthes

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron por primera vez sobre Juan Darthes

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

El gobierno de Santa Fe brindó detalles sobre la búsqueda de la mujer que se fue de su casa hace casi un mes. Ofrece diez millones de recompensa

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia
La Ciudad

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
La ciudad

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven
Información general

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ovación
El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El inesperado problema que tiene Vozinha antes de debutar en el fútbol de Chile

El inesperado problema que tiene Vozinha antes de debutar en el fútbol de Chile

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Policiales
Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

La Ciudad
Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Suspendieron los trabajos de Aguas Santafesinas que iban a alterar la presión en zona sur

Suspendieron los trabajos de Aguas Santafesinas que iban a alterar la presión en zona sur

Oftalmología: Topcon Triton Plus, el ojo en alta definición que llegó a Rosario

Oftalmología: Topcon Triton Plus, el ojo en alta definición que llegó a Rosario

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?
Política

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
Política

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial
Economía

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital
Policiales

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
Información General

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse
La Ciudad

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas
La Ciudad

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
Policiales

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías
La Ciudad

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías