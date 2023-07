Plaza Jewell hizo fuerza pero no pudo con el líder Newman

Plaza Jewell siempre corrió de atrás el partido. Newman sacó un 12-0 de entrada con try de Agustín Gosio y Mateo Montoya. Y aunque el local descontó con un try de Tomás Malano, el Cardenal cerró el primer tiempo con otro try de Marcelo Blandi: 19 a 7.

En el inicio del complemento al minuto otra vez apoyó Montoya y Gonzalo Gutiérrez Taboada estiró con un drop para llegar a 29-7. Pero de nuevo otro try de Atlético, de Pedro Bisio, achicó la brecha, querápidamente se agrandó con el apoyo de Juan Billote en el líder. Pero lo dicho, Plaza no se achicó, respondió con otro try del retornado Martín Elías y con un try-penal. La ilusión local duró hasta que nuevamente Newman obtuvo un try de Beltrán Salese, pero así y todo no se resignó y Tomás Cornejo apoyó para el 43-33 final.