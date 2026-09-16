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La cifra astronómica que le ofrecieron a Messi para jugar en un grande de Italia y el rosarino ni analizó

Fue en 2012, uno de sus mejores años en el Barcelona. "Le ofrecí una locura, pero no funcionó", dijo el presidente de entonces del club italiano

16 de septiembre 2026 · 14:34hs
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Leo Messi en 2012

Leo Messi en 2012, con la camiseta del Barcelona. Ese año el Inter de Italia le ofreció 500 millones de euros para que jugara en Italia.

Hubo una época en la que Lionel Messi pensó que toda su carrera futbolística transcurriría en el Barcelona, el club que pagó su tratamiento para las hormonas del crecimiento cuando era chico y con el que después se cansó de ganar títulos.

Si había alguna duda, quedó disipada con una reciente declaración de Massimo Moratti, un expresidente del poderoso Inter de Italia. Moratti reveló que en 2012 hizo "una locura" para tratar de contratar a Leo, pero que el rosarino ni siquiera la escuchó.

La astronómica oferta que Messi no escuchó

"Agradezco tu interés, pero quiero retirarme en Barcelona", contó Moratti que le dijo Messi tiempo después cuando tuvo oportunidad de hablar con el futbolista.

"Hice una locura en 2012. Le hice una oferta a Messi por 500 millones de euros", contó Moratti. El exdirectivo del Inter dijo que envio al vicepresidente del club a Barcelona para negociar con Leo. Pero entonces ocurrió algo increíble. "Messi ni siquiera abrió la carta que le envié, ni llegó a conocer la oferta", reveló. Y añadió: "La rechazó sin saber los detalles. Se consideraba a sí mismo un jugador que no será vendido a ningún equipo en toda su carrera".

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Tiempo después, Moratti y Messi se cruzaron y tuvieron oportunidad de hablar brevemente de aquel episodio. "Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona", cuenta el italiano que le dijo Leo. "Esas fueron sus simples palabras. Él quería quedarse en Barcelona".

"Quise tentarlo con dinero y no funcionó"

Moratti añadió que él de algún modo intuía que Messi no aceptaría jugar en el Inter, pero aún así hizo la oferta. "Intenté tentarlo con dinero y no funcionó", confesó.

La propuesta se produjo en 2012, el año en el que Messi convirtió 91 goles y tenía apenas 25 años. Por entonces, Inter contaba con varios futbolistas argentinos en su plantel, entre ellos Javier Zanetti, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Diego Milito y Rodrigo Palacio.

Con el paso de los años, Messi dejó Barcelona, pasó por Paris Saint-Germain y posteriormente llegó a Inter Miami. Su actual contrato con el equipo estadounidense se extiende hasta el final de la temporada 2028.

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