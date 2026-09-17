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Juegos Suramericanos: el vóley playa y el tradicional no tuvieron un buen día

Los hermanos Capogrosso no pudieron acceder al bronce en la arena del Picadero con las tribunas repletas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

17 de septiembre 2026 · 21:48hs
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La selección argentina cayó ante Venezuela en el estadio cubierto de Newell’s.

Foto: Héctor Río / La Capital

La selección argentina cayó ante Venezuela en el estadio cubierto de Newell’s.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúan con su desarrollo. En Rosario se vivió una nueva jornada desbordante de competencias en las que la atención se repartió en varios deportes y no precisamente porque haya estado en juego alguna medalla. Hubo casos en los que sí, como en el vóley playa.

La caída en semifinales ante Brasil caló hondo en el ánimo de la pareja albiceleste integrada por los hermanos rosarinos Nicolás y Tomás Capogrosso, quien este jueves en el Picadero de La Rural cayeron en el partido por la medalla de bronce ante su par de Chile, compuesta por los primos Marco y Esteban Grimalt, por 2-0 con parciales de 21-19 y 21-15.

Anteriormente, la pareja femenina argentina conformada por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza cayó en el partido por el séptimo puesto ante la dupla ecuatoriana Ariana Vilela y Valeska Cherrez 2-1, con parciales de 16-21, 21-17 y 15-6.

La alegría en vóley playa fue solamente brasileña, que cosechó el oro tanto en varones con Arthur y Evandro como en mujeres, con Carol y Rebbeca.

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Pentatlón en el Jorge Newbery

La actividad del pentatlón tuvo sus relevos en el Estadio Municipal Jorge Newbery. En el femenino Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui se quedaron con la medalla de plata.

En el estadio cubierto Claudio Newell, Argentina cayó ante Venezuela en vóley en el tie breack con parciales de 25-15, 25-9, 20-25, 23-25 y 11-15. Por la mañana, Colombia superó a Uruguay 3-1.

En el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, Argentina fue acreedora a la medalla de bronce en esgrima. El equipo femenino de espada, conformado por Isabel Di Tella, Josefina Méndez Bello, Victoria Eglez y Margarita Musci venció 45-32 a Colombia para quedarse con el tercer puesto.

>>Leer más: Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Oro y reclamo

En las subsede de Recreo, en el Centro Internacional de Tiro, Argentina pudo cosechar una de las pocas medallas de oro en la jornada.

Después de su primer puesto junto a Julián Gutiérrez en la modalidad de 10 metros rifle de aire mixto, Fernanda Russo ganó este jueves una nueva medalla de oro en los Juegos Suramericanos: se impuso en la prueba individual femenina por tercera vez en su vida, al igual que había hecho en Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

Pero a pesar de la felicidad que le trajo el tricampeonato, la tiradora no pudo ocultar su angustia. En medio de su entrevista expuso entre lágrimas un fuerte mensaje de concientización acerca de las dificultades que atraviesan los deportistas amateurs en la Argentina. Después de sumar una nueva medalla de oro dijo: “Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”.

Lola Sánchez, en tanto, finalizó en el cuarto lugar en la final 10mts rifle de aire, femenino.

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BMX, bochas y boxeo

Rafaela tuvo una mañana dedicada al BMX Race en la pista de la ciudad. Allí Gonzalo Molina se quedó con la medalla de plata en individual masculino con un tiempo de 31.924.

También conquistó la medalla plateada Lucas Hecker. Lo hizo en bochas tras caer ante chileno Franco Barbano Arenas 47-45 en volo individual masculino,

En boxeo, en el Invencible de Rafaela, Delfina Arancibia se quedó con la medalla de bronce en -57kg tras caer 1-4 con la brasileña Jucielen Romeu en semifinales.

Mateo Tavarone en -70kg corrió la misma suerte tras caer 0-5 ante Edinson Alvarado.

En el Rosario Golf Club se disputó la tercera ronda donde Miguel Carballo comparte el quinto puesto en individual masculino con Agustín Oliva-Pinto; mientras que en individual femenino Mía Yaya ocupa la 12ª posición y Ana Giuliano el tercer puesto. En idéntica posición marcha el equipo mixto argentino.

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