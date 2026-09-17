Interna por discapacidad: Bullrich admitió que la saltearon y que la dejaron como una "tonta"

Los cambios inesperados en el presupuesto para el área generaron roces en el oficialismo. La jefa en el Senado habló de "sorpresa" y que "resiente relaciones"

La medida no cayó bien en un sector del oficialismo en un momento sensible en el que la oposición busca avanzar en la Cámara de Diputados con la ley que declara la emergencia en discapacidad y el oficialismo intentaba negociar para evitar una derrota legislativa.

La jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta encabezó los cuestionamientos internos y no dejó pasar la oportunidad para diferenciarse. En declaraciones radiales, la legisladora blanqueó su malestar.

“Me sorprendió porque estando en la mesa política no salió a la luz y llegó elpPresupuesto con estos cambios en la ley de discapacidad (...)”, afirmó Bullrich.

Primeros coletazos internos por la cuestión de Discapacidad.



“Me sorprendió. Si siendo Jefa de bancada no me entero de esas cosas, se resienten las relaciones. Estaría bueno corregir esas cuestiones".



Patricia Bullrich con @ignacioortelli. pic.twitter.com/oFFODSjAN2 — Julián Alvez (@alvezjulian_) September 17, 2026

“No nos enteramos, es la verdad. Digo la verdad y es un tema, porque cuando uno es jefe de la bancada y no se entera en esa mesa donde se discuten cómo van a venir, uno llega al recinto y queda como un tonto, o como que engaña al resto”, agregó.

Luego admitió los problemas que derivan de esas situaciones. “Resiente un poco las relaciones y es bueno corregirlo”, dijo.

La inclusión de esos artículos en el presupuesto hizo caer un incipiente acuerdo en Diputados, donde está el proyecto de ley hoy y donde el oficialismo acompañó la votación para que se emplace a las comisiones el tema discapacidad.

Los libertarios negociaban un supuesto proyecto “superador” con el que querían desactivar el intento opositor de una prórroga de la emergencia en discapacidad.