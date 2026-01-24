En vivo: Central derrota a Belgrano con un gol de penal de Di María

Central inicia su camino en el Apertura 2026 este sábado desde las 22 recibiendo a Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los canallas tienen el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador. El juez del partido es Yael Falcón Pérez, que tiene como apoyo en el Var a Jorge Baliño.
Resumen del primer tiempo
Los dos equipos buscan llegar al área rival, pero no logran ser efectivos en los últimos metros.
A los 33 minutos gran tiro frontal de Franco Ibarra, que se fue cerca del palo derecho del Pirata.
A los 46' gol Central: Di María de penal, tras la intervención del VAR. Reclamó todo Belgrano.
Fin del primer tiempo.
El jugador de Belgrano Juan Velázquez pisó a Angelito dentro del área. El juez del partido Yael Falcón Pérez cobró falta afuera y desde el Var, a cargo de Jorge Baliño, le avisaron que fue infracción dentro del área y penal.
Homenaje a Komar
Estadísticas de Central vs Belgrano
Formaciones