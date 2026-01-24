La Capital | Ovación | Central

En vivo: Central derrota a Belgrano con un gol de penal de Di María

Central debuta en el Apertura 2026 contra Belgrano en el Gigante de Arroyito y con Yael Falcón Pérez como árbitro.

24 de enero 2026 · 22:53hs
Ángel Di María anotó de penal para Central ante Belgrano.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ángel Di María anotó de penal para Central ante Belgrano.

Central inicia su camino en el Apertura 2026 este sábado desde las 22 recibiendo a Belgrano en el Gigante de Arroyito. Los canallas tienen el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador. El juez del partido es Yael Falcón Pérez, que tiene como apoyo en el Var a Jorge Baliño.

Segundo tiempo en marcha

Resumen del primer tiempo

Los dos equipos buscan llegar al área rival, pero no logran ser efectivos en los últimos metros.

A los 33 minutos gran tiro frontal de Franco Ibarra, que se fue cerca del palo derecho del Pirata.

A los 46' gol Central: Di María de penal, tras la intervención del VAR. Reclamó todo Belgrano.

Fin del primer tiempo.

El jugador de Belgrano Juan Velázquez pisó a Angelito dentro del área. El juez del partido Yael Falcón Pérez cobró falta afuera y desde el Var, a cargo de Jorge Baliño, le avisaron que fue infracción dentro del área y penal.

Leer más: Cómo le fue a Central cuando le tocó jugar con Yael Falcón Pérez como árbitro

Homenaje a Komar

Estadísticas de Central vs Belgrano

Formaciones

Jorge Broun y Jeremías Ledesma, durante una práctica de Central en la pretemporada. El ex-River le ganó la pulseada y estará bajo los tres palos en el choque ante Belgrano.

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón inicia su ciclo en forma oficial en Central

Central arranca con mucho oxígeno el 2026, pero debe revalidar sus pergaminos

Gastón Avila será esperado hasta último momento para ver si juega en el debut de Central ante Belgrano.

Gastón Ávila está entre los convocados de Central para el choque contra Belgrano en el Gigante

La reserva de Central se prepara para su debut en el Torneo Proyección.

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

