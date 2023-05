Para Miguel Russo, el fondo es la cuestión central

En Central no hay margen para el relax. La cargada agenda deportiva amerita que cada una de las partes involucradas en este proyecto estén full time. El plantel profesional volverá a entrenar en esta sabatina jornada a la mañana. Miguel Russo esperará hasta tener a cada jugador frente a sus ojos para exigirlos. También evaluarlos. Pero hay un apellido que se roba la mayor atención del cuerpo técnico: Carlos Quintana. El defensor se tornó en la previa del encuentro que el canalla deberá disputar este lunes ante Banfield en el imán de las miradas . Como viene de sufrir una lesión en el hombro derecho que lo privó de estar en el estreno triunfal de la Copa Argentina ante Central Norte de Salta, el DT de la casa lo analizará en cancha para saber si podrá reinsertarlo entre los titulares. Otro tema a resolver por el entrenador es si reforzará la última línea con una pieza más. De ser así, quien seguirá entre los once será Juan Komar, mientras que saldría Lautaro Giaccone.

Como todavía hay tiempo para hacer un trabajo puntual con pelota, de hecho podría ser este mismo sábado, el técnico centralista está frente a un encuentro donde buscará no poner la mejilla. A priori no la tiene tan compleja ante Banfield porque el taladro está cumpliendo una pésima campaña y no da señales de mejoría.