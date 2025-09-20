La Capital | Ovación | Central

Central lleva 21 años sin perder de local con Talleres pero con muy pocos partidos

Central cayó por última vez en el Gigante de Arroyito frente a los cordobeses en 2004. Pero desde allí en Rosario solo jugaron cinco veces

Por Carlos Durhand

20 de septiembre 2025 · 06:15hs
Jaminton Campaz anotó uno de los goles de Central en el último triunfo frente a Talleres en el Gigante.

El historial general entre Central y Talleres, marca que la T le lleva cuatro partidos de ventaja a los canallas ya que se enfrentaron 57 veces con 17 éxitos para los de Arroyito, 21 para los cordobeses y 19 empates.

Pero siendo Central local hay una diferencia de seis cotejos a favor de los auriazules ya que jugaron en 26 oportunidades con 12 victorias para los canallas, 6 para Talleres y 8 pardas.

La última derrota de los canallas en Génova y Cordiviola frente a la T fue hace 21 años. El 20 de marzo de 2004, en el marco de la sexta fecha del Clausura 2004. Los cordobeses, dirigidos por Jota Jota López, vencieron 2-0 al equipo de Miguel Russo con tantos de Víctor Piriz Alvez y Maximiliano Salas. Esa temporada, a pesar de finalizar tercero en el Clausura, Talleres descendió de categoría y recién volvería al círculo privilegiado en la temporada 2016/17.

Si bien pasaron 21 años de aquella última derrota como local, en estas dos décadas solo se vieron las caras cinco veces en Rosario, con tres triunfos y dos empates canallas.

Un empate con muchos goles

El 20 de junio de 2017, en la fecha 29 del torneo 2016/17, igualaron 3 a 3. En el primer tiempo hubo cuatro goles. Talleres, dirigido por Frank Kudelka, sacó ventaja de dos tantos a través de Jonathan Menéndez (8’) y Javier Gandolfi (24’). Pero antes de irse al descanso, los de Paolo Montero pudieron empatar el partido con los tantos de Mauricio Martínez (39’) y Teófilo Gutiérrez, de penal (45’). En la segunda parte Victorio Ramis (79’) adelantó a los visitantes, pero a los 90’+1 José Leguizamón igualó las acciones y le puso la chapa definitiva al marcador.

Tres triunfos al hilo de Central

Después los canallas obtuvieron en su casa tres victorias consecutivas. La primera fue el 3 de agosto de 2019, en la segunda fecha de la Superliga 2010/20 por 1 a 0 con grito de Diego Zabala. Los de Diego Cocca formaron con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Diego Zabala (90’ Joaquín Pereyra); Maximiliano Lovera (72’ Lucas Gamba), Claudio Riaño (75’ Sebastián Ribas).

Luego, el 3 de setiembre de 2022, el elenco de Carlos Tevez, en la fecha 17 de la Liga Profesional 2022, ganó 1 a 0 con tanto de Alan Marinelli y esta formación: Gaspar Servio; Damián Martínez (84’ Facundo Almada), Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez y Lautaro Blanco; Kevin Ortiz (84’ Franco Frías), Francis Mac Allister (60¡ Mateo Tanlongo), Ignacio Malcorra ( 90’+2 Juan Cruz Cerrudo) y Facundo Buonanotte; Alan Marinelli (60’ Gino Infantino) y Alejo Veliz.

El último éxito data del 3 de setiembre de 2023, cuando Central fue campeón en la Liga Profesional y ganó 2 a 0 con tantos de Campaz y Malcorra.

El último duelo en Arroyito fue el 15 de setiembre de 2024 (fecha 14 de la Liga Profesional) cuando empataron 2 a 2. Ignacio Malcorra, de penal, anotó ambos goles para los de Matías Lequi.

Cambio de hábito

Los números de Central con Luis Lobo Medina dieron un giro de 180 grados. En los primeros cinco partidos, los canallas no pudieron sumar de a tres ya que empataron cuatro y cayeron el restante. Pero en los últimos tres, en el Apertura 2025, les ganaron en Rosario a Lanús 2-1, Sarmiento 1-0 y Vélez 2-1.

