Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

El Apache tomó Talleres hace poco y el fixture le puso a Central de visitante. Un exDT canalla que estuvo poco, pero se dio el gusto de ganar un clásico

Carlos Tevez vino hace poco al Gigante como técnico de Independiente. El Gigante lo tomó con indiferencia.

Una de las particularidades que tendrá el partido de este domingo en el Gigante entre Central y Talleres es la presencia de Carlos Tevez . No es algo que, a priori, mueva demasiado el amperímetro del hincha canalla, pero tampoco merece ser pasado por alto.

Este partido será el segundo en el que el Apache visitará el Gigante de Arroyito como entrenador del equipo visitante después de su paso como técnico de Central. La vez anterior fue con Independiente, en septiembre de 2023 . Esta vez tendrá como colaborador a otro conocido del mundo Central, aunque no muy querido: Pablo Pérez.

Tevez tuvo un breve paso por el club de Arroyito (fue su primera experiencia como técnico), pero fueron cuatro meses intensos, con una contienda electoral de por medio, que fue lo que marcó su salida del club (se fue antes de los comicios), pero con algunos hechos destacados.

Uno de ellos, sin dudas, fue el triunfo en el clásico en esa Liga Profesional 2022 , en el Gigante, con el recordado gol de cabeza de quien regresó justamente ahora como refuerzo: Alejo Veliz .

Tevez3 El 3 de noviembre de 2022 Calos Tevez hizo pública su renuncia en un Central que iba a elecciones.

Por todo eso, la expectativa de lo que pueda hacer el hincha canalla cuando vea al Apache en cancha. Puede haber aplausos y reconocimiento, algún que otro reproche o bien indiferencia, como sucedió la vez anterior que le tocó venir al Gigante.

Ese antecedente data del 19 de septiembre de 2023. Por la quinta fecha de la Copa de la Liga, el torneo en el que Central se consagró campeón, Tevez visitó por primera vez como técnico visitante luego de dirigir al Canalla. Fue con Independiente. El partido terminó 1-1.

Hacía unos pocos meses que el Apache había presentado su renuncia en Central y le tocó volver a Rosario como entrenador de Independiente. Su presencia no generó sensaciones fuertes, ni a favor ni en contra. Más bien pasó inadvertida.

El Apache en lugar de Somoza

En la Liga Profesional 2022 Leandro Somoza presentó su renuncia después de la segunda fecha y la dirigencia de ese entonces, encabezada por Rodolfo Di Pollina, fue en busca de Tevez, quien tomó las riendas del equipo luego de dos partidos de Germán Rivarola como interino.

Tevez2LV El Apache Tevez y Miguel Russo se saludan en aquel partido entre Central e Independiente en Arroyito. Leonardo Vincenti / La Capital

En total dirigió 24 partidos, 23 por el torneo local y el restante por Copa Argentina (Central fue eliminado en 16avos de final ante Quilmes en cancha de Belgrano) y los triunfos más rutilantes que logró su equipo fue en el clásico ante Newell’s y frente a River, en el Monumental.

Con el torneo ya finalizado y el plantel todavía trabajando en Arroyo Seco, el 3 de noviembre de 2022 (poco más de un mes antes de las elecciones) el Apache convocó a una conferencia de prensa en el predio canalla y anunció su renuncia. “No quiero ser un obstáculo para el club”, fue una de sus tantas frases en medio de una campaña electoral ya en plena ebullición.

Después de ese día, las vidas de Tevez y Central volvieron a cruzarse una sola vez, en ese partido entre el Canalla y el Rojo. Este domingo volverá a ocurrir.