Para Ariel Holan, Central fue un equipo valiente en el empate frente al millonario

A la hora de evaluar los aspectos positivos del juego canalla, valoró "la intención del equipo de no bajar los brazos para intentar jugar, tratando de defenderse con la pelota y, dentro de las posibilidades, entrar a campo rival con la mayor comodidad posible".

"Hacerlo contra River no es fácil, pero lo intentaron y para mí es muy positivo", añadió.

Además, resaltó que Central buscó siempre no refugiarse contra el arco de Fatu Broun. "Tratamos de no meternos atrás y de presionar lo más alto que pudiéramos. En muchos pasajes del partido lo conseguimos. Cuando no lo pudimos hacer fue porque River tiene jugadores de jerarquía, sabe claramente a lo que juega y te va llevando contra el arco", sostuvo.

>> Leer más: Jaminton Campaz llegó a la quinta amarilla

"La valentía de intentar jugar al fútbol", insistió el técnico sobre lo que resaltó de la actuación canalla. "El empate en el balance final termina siendo justo y ese es el premio a intentar jugar acá", dijo.

Holan se refirió a la salud de Facundo Mallo y Carlos Quintana, ausentes en la noche del Monumental. "Mallo ya está prácticamente listo para el próximo fin de semana. Este era un partido muy intenso y después de 45 días de su desgarro no quisimos arriesgarlo porque todavía hay muchos partidos por jugar", declaró.

"Quintana ya se encuentra en vías de recuperación y si no está para el próximo fin de semana será para la Copa Argentina", añadió.