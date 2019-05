Pablo Alvarez puede volver

Central tiene la firme intención de repatriar a Pablo Alvarez. Incluso ya hizo los primeros sondeos. La dirigencia planea sumar un lateral que pueda desempeñarse en las dos bandas sin problemas. Y el actual jugador de Huracán puede hacerlo como además oficiar de zaguero central. Es un futbolista que también conoce el mundo canalla a la perfección y no necesitará adaptarse. Sobre todo para encarar lo que vendrá, que será pelear el descenso. El experimentado profesional está al tanto del interés y dio claras señales de querer volver a Arroyito, donde dejó un grato recuerdo cuando estaba bajo el mando del Chacho Coudet. El tema a resolver es que Diego Cocca debe dar el visto bueno de una vez para encaminar y cerrar la negociación en un abrir y cerrar de ojos. ¿O no querrá dar el okey porque no es del núcleo de su agente Christian Bragarnik, como se afirma en off?

Alvarez busca nuevos desafíos. Y cuando lo consultaron de Central si estaba dispuesto a volver no dudó un instante. Esta vez el contexto es otro desde la faz personal y por eso prioriza al canalla en este mercado de pases.

La directiva lo quiere en el plantel porque considera que puede ser muy útil desde varios puntos de vista. Sabe además que no tendría problemas en arrancar en el banco. También consideran que su aporte puede ser clave en la intimidad del vestuario, porque siempre fue considerado como un líder positivo.

Otro ítem a tener en cuenta es que el flamante asesor, Raúl Gordillo, lo dirigió hasta hace poco en Huracán y sabe a la perfección la clase de persona y jugador que es Alvarez. Desde el club está todo dado para sumarlo ya.

El principal obstáculo por el momento es Diego Cocca. Porque el DT avisó que sólo él podrá elegir a los refuerzos. Aunque Ovación certificó ayer con una alta fuente que "la realidad es que ahora está estancado su arribo porque no es representado por Bragarnik, pero por ahí en la semana habrá novedades".

En cambio, si la dirigencia se pone firme, Alvarez arma el bolso y firma rápido como refuerzo por una temporada.

Hoy firma el Mono Gordillo

Raúl Gordillo (integrante del equipo campeón de la Copa Conmebol en 1995) se convertirá hoy en asesor deportivo del club. La idea es que el Mono esté al mediodía ya en Rosario y que allí firme el contrato para ponerse a trabajar junto a los dirigentes en el mercado de pases.

Se pondrá en funciones hoy, pero ya en días anteriores participó de algunas reuniones con los directivos en Buenos Aires, aunque sin decisiones de por medio. El contrato será por un año, con renovación automática a uno más en caso de que las partes estén de acuerdo. Será una voz de consulta y también un nexo entre el cuerpo técnico y los dirigentes.